Il conquistatore/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Susan Hayward

Il conquistatore, film di Rete 4 diretto da Dick Powell

Il conquistatore sarà trasmesso oggi, 19 maggio, a partire dalle ore 16:45 del pomeriggio su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi storico e guerra e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1956. Il film è stato diretto dal regista Dick Powell mentre la sceneggiatura e il soggetto sono stati scritti da Oscar Millard. Tra i produttori di questo film figura anche Howard Hughes.

All’interno del cast del film invece, sono presenti attori che hanno fatto la storia di Hollywood come John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead, Pedro Armendariz, Thomas Gomez, John Hoyt, William Conrad, Lee Van Cleef, Leo Gordon e Gregg Barton. Le musiche del film sono state realizzate da Victor Young mentre la fotografia è stata curata da vari esperti come Joseph LaShelle, William Snyder, Leo Tover e Harry J. Wild.

Il conquistatore, la trama del film: Gengis Khan e…

Soffermiamoci sulla trama de Il conquistatore. Il capo delle tribù mongole, conosciuto con il nome di Gengis Khan è un uomo spietato e deciso. In poche parole, tutti lo considerano come un conquistatore, perché ottiene vittorie sul campo da battaglia giorno dopo giorno e calpesta i suoi nemici. Un giorno però, i suoi obiettivi cambiano. Sembra infatti che il cuore di Gengis Khan sia stato conquistato da Bortai, figlia di un noto capo dei tartari. Per questa ragione, il conquistatore non si fa scrupoli e siccome ama la bella ragazza, la rapisce e la porta via con sé.

In effetti, questo atto viene visto come una vera e propria dichiarazione di guerra e tra i Temujin e i Tartari ha inizio una guerra sanguinosa. Oltre a ciò, inizialmente Bortai rifiuta il corteggiamento del suo rapitore. Non vuole essere l’amata di un uomo così spietato e senza scrupoli. Tuttavia, un giorno Gengis Khan viene fatto prigioniero dai Tartari a seguito di un imboscata. Solo allora Bortai inizia a provare dei sentimenti per lui, lo aiuta a fuggire e insieme scappano verso la libertà. Ad ogni modo, Gengis Khan crede che qualche suo amico lo abbia tradito e lo abbia venduto ai nemici. Toccherà a lui, insieme alla sua amata, ritornare per scoprire chi è stato e riconquistare il suo trono.











