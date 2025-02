Anticipazioni Il conte di Montecristo, Edmond Dantes muore? Che fine il protagonista della fiction di Rai1

Sta andando in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2025, la fiction di Rai1 con protagonista di Sam Claflin ispirata dal celebre romanzo di Alexander Dumas omonimo. Da duecento anni la storia più famosa di vendette e ritorsioni incanta generazioni e generazioni di lettori e nel corso degli anni le trasposizioni televisive sono state tantissime ma non tutte fedeli all’originale e con stravolgimenti più o meni vistosi della trama, dei personaggi e della sceneggiatura e la miniserie tv diretta da Billie August non fa eccezioni. In molti dunque si chiedono che verrà stravolto anche il finale della storia e se Edmond Dantes muore ne Il conte di Montecristo.

Nel celebre romanzo il protagonista principale impiegherà anni per attuare la sua vendetta ma alla fine i suoi principali nemici, Villefort, Danglars e Fernand de Morcef pagheranno caro il loro torto. Ed anche nelle serie tv a grandi linee viene ripercorsa la stessa trama. Diverse, invece, saranno le vicende sentimentali del protagonista ma una cosa è certa: Edmond Dantes non morirà ne Il conte di Montecristo, fiction di Rai1. Montecristo affronterà l’ira di Albert che lo sfiderà a duello completamente fuori di se per l’offesa del Conte al padre ma interverrà Mercedes che implorerà Edmond di non uccidere il figlio. Dantes sarà pronto a sacrificarsi per la donna amata che nel frattempo racconterà tutta la verità al figlio Albert. E quest’ultimo ritirerà il guanto di sfida.

Come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo?

Il trailer dell’ultima puntata de Il conte di Montecristo ha creato non poche bufera sui social in molti hanno ipotizzato che il finale tra il protagonista e l’amata sia lieto e felice e completamente diverso da quello del romanzo, stravolgendone il senso. In realtà dalle anticipazioni Il conte di Montecristo si scopre come finisce tra Edmond Dantes e Marcedes i due hanno un chiarimento e ripensano entrambi al triste destino avuto ma non ritorneranno insieme. Un ritorno tra i due protagonisti avrebbe stravolto completamente le intenzioni originale e del resto già nelle precedenti puntate Edmond non aveva nascosto tutto il suo risentimento nei confronti della donna che credendolo morto si era risposata con colui che, a sua insaputa, che lo aveva mandato in prigione. Nel romanzo invece, Edmond Dantes si innamora di Haidèe.