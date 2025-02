Questa sera, lunedì 3 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata de Il Conte di Montecristo, la fiction di Rai 1 con protagonista Sam Claflin, affiancato da un cast eccezionale che include Gabriella Pession, Lino Guanciale e Nicolas Maupas. Ma cosa accadrà ai personaggi della serie evento? Le differenze rispetto al celebre romanzo di Alexandre Dumas e Auguste Maquet sono diverse e riservano sorprese inaspettate per il pubblico affezionato alla versione cartacea.

Prima di tutto, Edmond Dantès porta finalmente a termine il suo piano di vendetta, ma con forti conseguenze. Durante il processo a Fernand Mondego (conosciuto come Conte de Morcerf), Haydée lo sbugiarda davanti alla Legge e la nobiltà cittadina. Per difendere l’onore della famiglia, allora, Albert sfida Dantès a duello, ma Mercédès, scoprendo la vera identità dell’amante, lo supplica di risparmiare il figlio. Edmond accetta, non concludendo completamente la sua vendetta. A quel punto, Albert si ritira dalla sfida mentre Fernand, travolto dalla vergogna, si suicida. La differenza dal romanzo? Albert sceglie di partire con la madre, lasciando tutto alle spalle.

Il Conte di Montecristo, cosa succede ai personaggi nel finale: tutte le differenze con il romanzo francese

Dopodiché, sia Jacopo che Vampa, i fedeli aiutanti di Edmond Dantès, ottengono una fortuna ed un futuro roseo grazie ad una truffa che hanno orchestato per vendetta. Dunque, salutano il Conte con l’obiettivo di imparare a leggere e scrivere per restare in contatto tramite lettere con lui, ma anche con il nipote muto, Ettore. Nel manoscritto, però, al posto di Ettore compare Alì, uno schiavo riscattato. Il contrasto più importante rispetto al libro, tuttavia, è soprattutto il finale, che nella fiction apre spazio ad una speranza.

Nella scena conclusiva, infatti, compaiono i due protagonisti impegnati in un dialogo profondo di fronte al mare, proprio da dove è partito tutto con la nave Pharaon, quella che Edmond ha sempre considerato una seconda casa. Il Conte parla della sofferenza dovuta al fatto che sia ormai troppo tardi per avere un’altra possibilità insieme alla sua amata. Tuttavia, la donna fa capire che le porte non sono totalmente chiuse per un loro ricongiungimento, lasciando quindi un finale aperto e promettente mentre si dirige con il figlio Albert verso la tenuta di famiglia a Marsiglia.