Il Conte di Montecristo è un personaggio realmente esistito oppure no? La trama del celebre romanzo di Alexandre Dumas

Tra il 1844 e il 1846 il mondo ha visto la comparsa di un romanzo che puntata dopo puntata ha conquistato milioni di lettori. E che ancora nel 2025 viene venduto, letto e amato come poche opere esistenti: si sta parlando de Il Conte di Montecristo scritto da Alexandre Dumas (con la collaborazione di Auguste Maquet). Ma la domanda che può sorgere spontanea a chi ne ha sempre sentito parlare è la seguente: ma è esistito davvero questo mitico personaggio?

La risposta chiara e semplice è no, non è mai esistito. Però da quel che si è appreso nel corso degli anni è che il prolifico scrittore francese per il personaggio di Edmond Dantes potrebbe essersi ispirato a un famoso criminale della sua epoca ovvero Pierre Picaud vissuto nella città di Nimes. Anche se non è mai esistito, Dantes resta uno dei personaggi più belli mai creati nella storia della letteratura.

Il Conte di Montecristo: stasera in onda su Canale5 il film campione d’incassi in Francia

Nella scorsa stagione televisiva, complice la serie Rai, c’è stata una febbre per Il Conte di Montecristo, anche se come opera non ha mai vissuto una crisi da quando è apparsa nell’800 in Francia. E proprio stasera su Canale5 andrà in onda il film omonimo diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte che nel 2024 è stato campione d’incassi appunto in Francia.

La trama del romanzo di Alexandre Dumas la sanno tutti: il giovane marinaio Edmond Dantes quando sbarca a Marsiglia viene accusato ingiustamente di tradimento e rinchiuso in una prigione su un’isola. Qui incontra l’abate Faria (interpretato da Pierfrancesco Favino) che gli parla di un tesoro immenso sull’isola di Montecristo. Dopo 14 anni di prigionia riesce a evadere e trovatolo assume la sua nuova identità e mette in atto la sua tremenda vendetta.

