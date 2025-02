La prima serata di Rai Uno da alcune settimane sta proponendo un nuovo adattamento televisivo de Il Conte di Montecristo, ispirato al romanzo omonimo Alexandre Dumas. Parliamo di una racconto celebre della cultura letteraria mondiale; colmo di riferimenti storici ma anche di accenni temporali che tanto incuriosiscono coloro che in queste settimane stanno seguendo le dinamiche della nuova fiction targata Rai Uno. In vista dell’ultima puntata di questa sera – 3 febbraio 2025 – in molti sono curiosi non solo di conoscere la conclusione dell’opera ma anche di approfondire un aspetto per nulla marginale: in quanti anni si svolge la trama de Il Conte di Montecristo?

Il fattore temporale non è assolutamente marginale nel merito della trama e soprattutto in vista dell’ultima puntata de Il Conte di Montecristo, in onda questa sera 3 febbraio 2025. Chiaramente, per meglio comprendere i riferimenti temporali del racconto, bisogna necessariamente rifarsi alla celebre fonte d’ispirazione: il romanzo di Alexandre Dumas. Oltre 1000 pagine, innumerevoli personaggi e altrettanti riferimenti storici: ma da quale anno parte il racconto? Stando agli accenni, dovremmo essere intorno al 1815: da qui parte la trama de Il Conte di Montecristo con un protrarsi di diversi anni fino alle battute finali dell’opera.

Il Conte di Montecristo, l’arco temporale della trama: una storia che supera i vent’anni

Il mondo del cinema come quello della tv – nel merito di fiction e serie – ci hanno insegnato quanto i racconti possono spesso svolgersi in un arco temporale tanto ampio quanto ridotto. Nel caso de Il Conto de Montecristo, rispetto ad in quanti anni si svolge la trama, le soglie risultano essere particolarmente ampie. Dai primi accenni alla storia del marinaio alla tenera età di 14 anni, passando per l’arrivo a Marsiglia fino alla conclusione della storia: dalla data citata in precedenza – il 1815 – arriviamo dunque a superare la soglia dei vent’anni. Per la precisione, l’arco temporale è di circa 24 anni arrivando dunque a narrare – ne Il Conte di Montecristo – gli eventi fino al 1838.