Il Conte di Montecristo/ Su Rete 4 il film con Louis Jordan (oggi, 25 dicembre 2020)

Il Conte di Montecristo va in onda su Rete 4 prevede per il pomeriggio di venerdì 25 dicembre alle ore 15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1961 grazie ad una co-produzione tra Italia e Francia con soggetto tratto dal famoso racconto scritto da Alexandre Dumas. La regia del film è stata affidata a Claude Autant-Lara con le musiche composte da Renè Cloerec mentre il montaggio è stato realizzato da Madeleine Gug. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Louis Jordan, Yvonne Furneaux, Pierre Mondy, Bernard Dheran, Claudine Coster e Jean Claude Michel.

Il Conte di Montecristo, la trama del film

Ecco la trama de Il Conte di Montecristo. Nella Francia Imperiale dopo i tumulti della rivoluzione francese, il giovane Edmondo Dantes ha deciso di portare avanti una carriera dedicata all’esercito e quindi alla sua stessa patria. In virtù di una brillante azione militare ed un impegno costante, riesce ad ottenere l’avanzamento al grado di capitano del faraone. Questo significa per lui tanti vantaggi tra cui anche quelli di natura economica. Inoltre, quest’importante situazione gli permette anche di poter coronare il suo sogno d’amore con la bella Mercedes.

Tuttavia, questo suo sogno d’amore ben presto si trasforma in un drammatico incubo in quanto si ritrova davanti alle porte di casa l’esercito che lo arresta in virtù di un presunto tradimento ai danni della patria. Il povero Dantes in realtà è vittima di una macchinazione oscura portata avanti alle sue spalle senza scrupoli da individui di cui non conosce le fattezze.

In virtù di un vero e proprio golpe di natura politica, il povero Dantes si ritrova ad essere capro espiatorio e viene condannato a marcire per sempre in un carcere in una lontana isola. Devastato per quanto successo e soprattutto deluso per come la sua amata Francia gli abbia voltato le spalle, il povero giovane si ritrova a condividere la sua vita all’interno di una stretta e rude cella con l’abate Faria, un vecchio saggio che a sua volta è detenuto in quella cella da tanti anni per motivi politici.

Diventato ormai troppo anziano, l’abate Faria informa Il suo amico di una stratagemma che lui ha ordito per riuscire ad evadere e soprattutto gli parla di un incredibile tesoro nascosto nell’isola di Montecristo. Grazie al supporto di questo suo amico, Edmondo riuscirà a scappare da quelle carceri e con un pizzico di fortuna a trovare l’isola. Grazie allo sconfinato denaro presente sull’isola riuscirà a riorganizzare la sua esistenza e soprattutto ad avere una cruenta vendetta nei confronti di quanti hanno ordito alle sue spalle. Tutto questo verrà fatto riproponendosi nella società civile come il ricco e stravagante Conte di Montecristo.

