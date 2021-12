Il Conte di Montecristo/ Su Rete 4 il film con Louis Jourdan

Il Conte di Montecristo, film di Rete 4 diretto da Claude Autant-Lara

Il Conte di Montecristo sarà trasmesso oggi, 26 dicembre, a partire dalle ore 14:20 su Rete 4. Questo film è stato girato nel 1961 e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante questa stagione. Inoltre, il film appartiene al genere storico, avventura e drammatico. Il regista di questo film risulta essere Claude Autant-Lara mentre la sceneggiatura è stata curata da Jean Halain.

Il mio inatteso principe di Natale/ Su Rai 2 un dolce film sulle festività

Questa è una produzione francese e infatti all’interno del cast del film ci sono diversi attori transalpini come Louis Jourdan, Yvonne Furneaux, Roldano Lupi, Pierre Mondy e Henri Villbert. La fotografia è stata curata da Jean Isnard e da Jacques Natteau mentre il montaggio è stato messo a punto da Madeleine Gug.

Via col vento/ Diretta streaming video: film cult e mito di Rossella O'Hara (Rete 4)

Il Conte di Montecristo, trama del film: le ire degli amici

Leggiamo la trama de Il Conte di Montecristo. Edmond è un uomo facoltoso che possiede tutto. Per questa ragione, attira sulla sua figura le ire dei suoi nemici. Un giorno, mentre vive la sua vita serena, viene catturato e imprigionato in una prigione solitaria. Qui Edmond cadrà in rovina e la società sembra quasi essersi dimenticata di lui.

Dovrà fare di tutto per combattere contro i pensieri che lo spingono addirittura a cadere in depressione, visto che non potrà ricevere l’aiuto di nessuno. Tuttavia, Edmond decide finalmente di liberarsi e riesce a scappare. Conscio di aver avuto una seconda possibilità nella vita, Edmond si fa chiamare il Conte di Montecristo. Il suo obiettivo è solo uno, quello di tornare a Parigi, la capitale della Francia e città che un tempo considerava sua, per poter trovare i suoi nemici e vendicarsi.

La Banda dei Babbi Natale/ Diretta streaming video Italia 1: Aldo, Giovanni e Giacomo

Dunque, Edmond studia un piano per poter vendicarsi di coloro che lo hanno tradito, cercando di comprendere anche come fare per poter smascherare i falsi e i corrotti. Il piano di Edmond finalmente avrà successo, visto che riuscirà a portare alla rovina coloro che lo avevano gettato in rovina. Tuttavia, Edmond non si fermerà solo a fare del male, ma riuscirà anche a mostrare compassione e salvare la vita di alcuni innocenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA