Il Conte Mazzoni concorrente al Grande Fratello Vip?/ Possibile ingresso giovedì…

Il Conte Mazzoni al Grande Fratello Vip 2022?

Continua il toto nomi sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà nelle prossime settimana. Nelle scorse ora Dayane Mello ha smentito il suo ritorno al GF Vip, mentre Deianira Marzano ha rivelato il nome di un altro possibile concorrente. Secondo l’influencer il prossimo ad entrare nella casa sarà il Conte Mazzoni: “Prossimo concorrente in lizza probabilmente il Conte Mazzoni (così pare, vedremo)”, ha scritto la Marzano nelle sue storie Instagram, ipotizzando che il suo ingresso potrebbe avvenite proprio nella puntata di giovedì 27 ottobre. Raffaello Mazzoni, soprannominato “Il Conte”, in passato ha partecipato alla terza edizione de “La Pupa e il Secchione” su Italia 1 e a “Take me out” su Real Time.

Chi è il conte Raffaello Mazzoni

Nato a Bologna nel 1989, Raffaello Mazzoni si è laureato presso la Facoltà di Farmacia di Rimini e poi si è trasferito a Dusseldorf per partecipare ad un dottorato di ricerca. “Da quando ero bambino sono sempre stato affascinato al campo medico sanitario, questo a causa dei gravi problemi di salute di mio padre, che sin dalla mia infanzia ho assistito. Nonostante io sia laureato in Farmacia anziché in Medicina, è ormai dal 2016 che mi occupo di Ricerca, ottenendo ottimi risultati e consensi per quello che riguarda la Sclerosi multipla e altre malattie neurodegenerative”, ha raccontato in un’intervista a Mondo Spettacolo. È stato soprannominato “Il Conte” per la sua eccessiva eleganza a una festa di laurea. Durante la sua partecipazione a “La Pupa e il Secchione“ ha fatto coppia con la pupa Angelica Preziosi.

