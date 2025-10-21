Il coraggio di Blanche è un thriller francese che ripercorre la caduta nel vortice della violenza di una relazione tossica. Protagonista Virginie Efira

Il coraggio di Blanche, film su Rai 3 diretto da Valérie Donzelli

Su Rai 3, in prima serata alle ore 21.20, martedì 21 ottobre 2025, è prevista la trasmissione del film Il coraggio di Blanche, pellicola francese del 2023 che affronta il delicato tema della violenza sulle donne.

I protagonisti del film drammatico sono: Virginie Efira nei panni di Blanche, Melvil Poupaud è Grégoire, Dominique Reymond interpreta l’avvocato, Virginie Ledoyen è Candice, Romane Bohringer è Delphine, Zoé Lenoir, Arthur Thunin, Nathalie Richard,Marie Rivière e Philippe Uchan. Efira e Poupaud hanno recitato insieme anche in Tutti gli uomini di Victoria.

La regista Valérie Donzelli è anche la co-sceneggiatrice del film assieme a Audrey Diwan, nota per aver vinto il Leone d’Oro per La scelta di Anne – L’événement durante la settantottesima Mostra del Cinema di Venezia. La Donzelli ha diretto anche il film La guerra è dichiarata, pellicola candidata nel 2012 agli Oscar per la sezione dei film stranieri, e La doppia vita di Madeleine Collins, sempre con Virginie Efira.

Gabriel Yared ha realizzato la colonna sonora: il direttore d’orchestra e compositore di origini libanesi ha, nel corso della sua carriera, vinto un Oscar nel 1996 per le musiche del film Il paziente inglese, film diretto da Minghella e premiato con ben 9 statuette. Yared ha lavorato con Minghella anche in Ritorno a Cold Mountain e Il talento di Mr Ripley, per i quali è stato nuovamente candidato agli Oscar.

La trama del film Il coraggio di Blanche: una storia molto attuale di violenza sulle donne

Ne Il coraggio di Blanche, la protagonista vive in Normandia, è un’insegnante e ha una sorella amatissima, Rose: un giorno incontra il suo vecchio amico Grégoire, carismatico e affascinante, con il quale poi si sposerà lasciando la Normandia alla volta di Metz, lontano da lavoro e affetti.

Con il passare del tempo la relazione tra i due diventa morbosa e tossica per via dell’ossessiva gelosia di Gregoire: Blanche finisce quindi per isolarsi e rinunciare anche alle uscite con le amiche, per non incorrere nella gelosia di suo marito.

Questa situazione soffocante e stressante porta Blanche a trascorrere una giornata di passione con un uomo conosciuto su un sito di incontri: Grégoire, insospettitosi per l’assenza della moglie, le fa mille domande anche in piena notte, tanto che Blanche confesserà il tradimento, scatenando ancor di più la morbosità e l’ira di suo marito.

L’uomo non la lascia in pace nemmeno quando Blanche, a causa dell’abuso di farmaci, viene ricoverata: la donna decide di confessare tutto a sua sorella e, tornata a casa per fare le valigie, incontra Grégoire che cerca di fermarla strangolandola. La donna riuscirà a fuggire e troverà finalmente il coraggio di denunciare suo marito.