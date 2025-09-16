Il coraggio di Blanche è un thriller psicologico claustrofobico e avvincente. La produzione è francese con protagonista Virginie Efira

Il 16 settembre 2025, in prima serata alle 21.20 su Rai 3, sarà trasmesso il film thriller Il coraggio di Blanche, pellicola francese del 2013, tratta dal romanzo di Éric Reinhardt L’amore e le foreste. Si tratta di un prodotto drammatico, intitolato all’estero Just the Two of Us, diretto da una donna, la regista francese Valérie Donzelli, già autrice di La guerra è dichiarata e Mains dans les mains.

Protagonisti della storia sono Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen. La parte musicale del film è curata da Gabriel Yared; France 2 Cinéma è la casa di produzione; la regista firma la sceneggiatura su soggetto dello scrittore Éric Reinhardt.

Trama del film Il coraggio di Blanche: un amore che diventa un incubo

Blanche Renard, protagonista del film Il coraggio di Blanche, abita con la mamma, la sorella e molte amiche in Bretagna, in un cottage vicino al mare. È maestra e conduce una vita bellissima. Un giorno si innamora di Grégoire, che conosce da due giorni, gli si concede e poco dopo diventano marito e moglie.

Partono dalla Bretagna la mamma, la sorella e le amiche e si trasferiscono a Metz, dove il marito dice di essere stato trasferito per lavoro. Nascono due bimbi ed ecco che, lentamente, la vita coniugale si fa orribile: Grégoire, che era diventato geloso e bisognoso, comincia a porsi in un atteggiamento di possessore verso sua moglie. Blanche scopre che il marito non è stato trasferito a Metz per lavoro, ma perché è lui che vi ha chiesto di andarvi; da qui in poi Blanche comincia a comprendere che l’uomo la vuole isolare, chiudendola in un atteggiamento di possesso ovunque unico ed esclusivo.

Stretta così sempre più lontano dagli affetti suoi, sola al mondo, Blanche si è sentita preda sempre maggiore del marito, che la controllava con l’audacia terribile del suo carattere. In preda alla sua angoscia, vive una relazione extraconiugale che poco dopo confesserà. Quest’adulterio peggiorerà la condizione della donna, che era ormai legata e soffocata dal controllo del marito, finché non sarà costretta a compiere una coraggiosa scelta. Riuscirà?