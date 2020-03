Il Coronavirus frena l’immigrazione in Italia/ Ong puntano su Spagna e Grecia, ma…

Il Coronavirus funge da deterrente nei confronti dell’immigrazione in Italia: un dato di fatto confermato dai numeri, che evidenziano la drastica diminuzione degli sbarchi nel nostro Paese nell’ultimo periodo. Le Ong hanno dovuto fare ben presto i conti con l’epidemia diffusasi rapidamente nello Stivale e con i precedenti di navi messe in quarantena in altre zone del Vecchio Continente; ci sono, da un lato, le limitazioni invalicabili e, dall’altro, la paura di essere contagiati che pervade gli animi di uomini e donne provenienti dall’Africa. Non mancano gli Stati europei che hanno attivato misure di prevenzione e di protezione degli immigrati già presenti sul suolo italiano: Angela Merkel ha optato per la sospensione del loro rimpatrio, anche se, stando alle fonti ufficiali e al Ministero della Salute, ad oggi non vi sarebbero casi di immigrati risultati positivi al tampone, che dovrà in ogni caso essere ripetuto nell’ambito della quarantena.

IL CORONAVIRUS FRENA L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA: LE ONG CERCANO ALTERNATIVE

Indubbiamente la non possibilità di approdare sui litorali italiani rappresenta un ostacolo non di poco conto nella quotidianità delle Ong, che stanno vagliando da tempo soluzioni alternative. Quelle individuate, tuttavia, non forniscono al momento certezze, né risposte positive. I pensieri, va da sé, erano orientati agli sbarchi in Grecia e in Spagna, però non è così semplice: da una parte, il governo ellenico non ha manifestato la benché minima intenzione di aprire i porti nazionali e ha addirittura ufficializzato un decreto teso a impedire l’accoglimento delle richieste d’asilo per tutto il mese di marzo. Non solo: nessuna pietà anche per i barconi alla deriva, fra cui ce ne sarebbe uno con a bordo quindici minori. E la penisola iberica? Anche in questo caso è tutto molto complicato, poiché l’unica area raggiungibile è quella delle isole Canarie, ove però l’azione governativa si fa sentire con una pressione costante e tutt’altro che permeata da buonismo: lo testimonia la celerità mostrata nei rimpatri.

