“Il corriere – The Mule”, film su Rete 4 diretto da Clint Eastwood

Giovedì 10 luglio, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il thriller dal titolo “Il corriere – The Mule”.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 2018 da Malpaso Production e Imperative Entertainment, con la regia di Clint Eastwood, uno tra gli artisti più rappresentativi del cinema internazionale degli ultimi anni. La colonna sonora è invece opera di Arturo Sandoval, mentre la fotografia ha la firma di Yves Bélanger.

Il protagonista è interpretato dallo stesso Clint Eastwood, attore solito nel ricoprire il doppio ruolo di regista e protagonista in numerosi progetti cinematografici di grande successo, come I ponti di Madison County (1995) e Million Dollar Baby (2004). Al suo fianco, numerosi nomi molto amati del mondo cinematografico, quali: Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Dianne Wiest, Andy Garcia e Alison Eastwood (figlia di Clint Eastwood).

La trama del film “Il corriere – The Mule”: un anziano floricoltore incastrato in un traffico di droga

“Il corriere – The Mule” racconta la storia di Earl, un uomo ritornato negli Stati Uniti dopo avere combattuto in Corea e che ha visto la sua famiglia andare in pezzi a causa dell’eccessiva importanza che dava al suo nuovo lavoro come floricoltore, che lo portava a girare per tutti gli Stati americani con il suo amato pick up. Passano dodici anni, e Earl è ormai un uomo di novant’anni, che ha dedicato la sua intera esistenza alla sua attività che, per assurdo, sta per essergli pignorata.

Ormai privo di qualunque obiettivo, l’uomo decide di prendere parte al brunch prematrimoniale di una delle sue nipoti, ma quando arriva sua figlia Iris decide di abbandonare l’evento, ancora arrabbiata con lui per essere stato assente al suo matrimonio anni prima. La situazione è altrettanto difficile con la sua ex moglie, che lo accusa di essersi presentato solo perché ora la sua attività è fallita. Inaspettatamente, però, il futuro marito di sua nipote, un ragazzo di nome Mike, gli chiede di lavorare come corriere trasportando della merce ignota presso un’azienda in Texas.

Questo nuovo lavoro, però, costringerà Earl a essere complice di una serie di crimini che lo porteranno, contro la sua volontà, a violare la legge e a essere inseguito dagli agenti speciali della DEA.