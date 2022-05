Il corriere the mule/ Su Canale 5 il film di e con Clint Eastwood

Il corriere the mule, film drammatico di Canale 5

Il corriere the mule è un film tratto da una storia vera, raccontata da un giornalista in un articolo del New York Times. Il film drammatico del 2018 va in onda su Canale 5 oggi, 19 maggio, a partire dalle 21,20.

La pellicola rappresenta il ritorno alla recitazione di Clint Eastwood, qui nella doppia veste di attore e regista dopo Gran Torino del 2008. Gli altri interpreti sono: Bradley Cooper, Andy Garcia, Dianne Wiest, Michael Pena, Alison Eastwood e Taissa Farmiga.

Il corriere the mule, la trama: un veterano di guerra diventa corriere

Il protagonista de Il corriere the mule, realmente esistito, è un veterano della II guerra mondiale che diventa un corriere per il cartello di Sinaloa. Infatti, costretto a chiudere la sua attività ed essendosi ritrovato senza un impiego, la sua unica possibilità di riscatto è quella di accettare il lavoro che gli viene offerto come autista, in quanto l’unica abilità richiesta è quella di saper guidare un’auto. Earl, il nome del protagonista, crede si tratti di un impiego molto semplice, ma in realtà diventa in questo modo il corriere della droga di un cartello messicano.

Il signore si rivela molto bravo al punto che il suo carico aumenta sempre di più e per aiutarlo gli affidano l’aiuto di un assistente, il quale oltre a dargli una mano deve sorvegliarlo. Inconsapevole del pericolo che corre ogni giorno, Earl viene controllato anche da un agente antidroga della DEA, che è anche incuriosito della presenza di una persona così anziana in quel losco traffico.

Nonostante i problemi economici siano ormai superati, Earl comincia un percorso interiore fatto di sensi di colpa rispetto ai grandi errori commessi e si chiede se riuscirà a superarli e a rimediarli prima che sconti la sua pena con la legge. ll film termina con la resa di Earl di fronte agli agenti della DEA che lo arrestano e dopo il processo lo mandano in una prigione federale, dove l’anziano grazie all’appoggio e al sostegno della famiglia, finalmente ritrova se stesso e la sua pace.

