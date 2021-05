Il Corriere The Mule/ Video, su Canale 5 il film di e con Clint Eastwood

Il Corriere The Mule va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 20 maggio, su Canale 5. Il film è diretto da Clint Eastwood e che vede come protagonisti lo stesso Eastwood, Bradley Cooper e Laurence Fishburne. Il film fu girato nel 2018, e riuscì a riscuotere un buon successo dalla critica, ricevendo il plauso degli spettatori. Girato con personalità ci porta di fronte all’ennesimo lavoro di uno dei registi più amati e apprezzati di Hollywood che qui si presenta con la solita verve anche se con poca innovazione. Se si vuole trovare il pelo nell’uovo forse proprio questo manca a Eastwood, la voglia di innovare di fronte al consueto cinema di una volta.

Il Corriere The Mule, la trama

La trama de Il Corriere The Mule ruota attorno alle vicende di Earl Stone, un floricoltore decisamente innamorato del suo mestiere e del suo pick up, con il quale ha avuto la possibilità di girare 41 stati su 50 per la consegna dei fiori che coltiva ed alleva con tanto amore. Tuttavia, la sua eccessiva bravura alla guida gli causerà qualche problema: un giorno, infatti, verrà notato da uno sconosciuto che apprezzerà la sua bravura, e gli chiederà a tal proposito di fare una serie di consegne, promettendogli in cambio ingenti guadagni. Earl, complice anche la sua età avanzata, accetta senza farsi troppe domande: un giorno, dunque, si ritroverà a dover consegnare un carico da un garage fino ad un Motel. Un lavoro apparentemente semplice e che richiede come unica abilità solo quella della guida, se non fosse che effettivamente Earl ignora di essere diventato a tutti gli effetti un corriere della droga. La sua abilità alla guida, infatti, è il mezzo principale attraverso il quale un cartello messicano dedito al narcotraffico di sostanze stupefacenti riesce a spostare ingenti quantitativi di droga, senza destare il minimo sospetto. La Dea, vale a dire l’agenzia statunitense che ha come scopo principale quello di reprimere e prevenire spaccio e consumo di droga, non ha minimamente idea di chi sia il corriere, complice soprattutto il fatto che Earl è un signore anziano e quindi del tutto insospettabile.

Il motivo per il quale Earl, un veterano della Seconda Guerra Mondiale, accetta un incarico del genere è semplice: ormai divorziato e con un rapporto con la figlia praticamente inesistente, Earl si ritrova quasi vicino alla bancarotta. Ha così bisogno di soldi, e non appena gli viene offerta questa ghiotta opportunità, Earl accetta senza problemi. Tuttavia, in una escalation di azione e di situazioni al limite della serenità, Earl viene arrestato: potrebbe essere rilasciato, utilizzando la sua età come attenuante, ma in realtà decide di affrontare le sue responsabilità, soprattutto dopo aver acquisito la consapevolezza secondo la quale non è stato in grado di prendersi cura degnamente della sua famiglia, e di aver favorito l’ingresso nel paese che difese di ingenti quantità di droga che hanno ucciso persone. Sulla droga è nata la guerra, il conflitto e la distruzione di un paese e dei suoi tanti cittadini, motivo per il quale Earl sente in maniera forte la responsabilità sulle sue spalle. Una volta arrestato, Earl affronta la sua condanna senza più paura: la sua famiglia ora è al suo fianco, potrà cercare in qualsiasi misura di ristabilire un rapporto e, una volta in carcere, può finalmente tornare ad occuparti dell’orticoltura, quella sua passione che lo aveva un tempo tradito e che ora torna ad essere la sua nuova speranza.

