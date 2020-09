Il Corsaro della Giamaica/ Su Rete 4 il film con Robert Shaw (oggi, 10 settembre)

Il Corsaro della Giamaica va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1976 negli Stati Uniti d’America con la regia di James Goldstone, il soggetto tratto dal libro The Scarlet Buccaneer scritto da Paul Wheeler mentre la sceneggiature è stata adatta per la versione cinematografica da Jeffrey Bloom. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Addison, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philip H. Lathrop mentre il montaggio è stato eseguito da Edward A. Biery. Nel cast figurano Robert Shaw, James Earl Jones, Peter Boyle, Genevieve Bujold, Beau Bridges e Geoffrey Holder.

Il Corsaro della Giamaica, la trama del film

Ecco la trama de Il Corsaro della Giamaica. Ci troviamo nel 1718 in un periodo nel quale i pirati riescono ad avere il controllo dei mari nonostante i vari governi mettano in campo enormi risorse per poterli contrastare con il rischio di perdere preziosi carichi che viaggiavano da una parte all’altra dell’Oceano Atlantico. In questo periodo di mancanza di regole e soprattutto di legalità, ci sono diverse organizzazioni piratesche che cercano di sfruttare il vuoto di potere per riuscire ad arricchirsi. In particolare un ambizioso pirata insieme ai suoi uomini, cerca in ogni modo di far valere la libertà di poter utilizzare le risorse del territorio ed in particolar modo decide di opporsi con tutte le forze ad un sovrano che assomiglia sempre più ad un dittatore. Il dittatore in questione non si fa amare dal proprio popolo anche per la sua enorme avidità che ha reso non solo schiavi i suoi cittadini, ma soprattutto poveri con tante difficoltà nel trovare le risorse necessarie per sfamare i propri bambini.

Questo sovrano dimostra ancora una volta la sua propensione alle malefatte e soprattutto di non avere un cuore. Infatti, temendo di poter essere contrastato, decide di far incarcerare senza alcun genere di proprietà il suo principale Lord e soprattutto manda via dal proprio palazzo la moglie e la figlia dando nuova dimostrazione di come non ci sia alcun genere di legame a cui lui sia fedele. La figlia farà proprio la conoscenza del corsaro che sta cercando di organizzare una sorta di resistenza a questo potente sovrano. In particolare i due decidono di unire le forze anche per salvare il Lord dalle carceri e quindi organizzare una resistenza ancora più forte che possa avere la speranza di poter cambiare le cose in questa zona del mondo.



