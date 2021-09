Il corsaro dell’isola verde, Rete 4/ Un film d’annata per il pubblico maturo

Il corsaro dell’isola verde sarà proposto alle ore 16,40 nella seconda fascia pomeridiana di Rete 4 oggi, 3 settembre 2021. Questi è un film che si propone a tutta la famiglia congiunta davanti al piccolo schermo. Viaggiando a ritroso sino al 1952, incontriamo una pellicola, prodotta dalla major Warner Bros., di pura avventura, un film ancora oggi piacevole e ideale per un pomeriggio di fine estate da salotto.

È un lungometraggio brillante, intenso, una sorta di viaggio piratesco tra gli splendidi Caraibi delle isolette sperdute nelle quali ricercare un tesoro, inteso anche come viaggio iniziatico e spirito libero. Lancaster è un avventuroso di suo, un uomo che rimarrà indimenticabile nella memoria cinematografica italiana per ‘Il Gattopardo’ diretto da Luchino Visconti al fianco di Claudia Cardinale e Alain Delon e, sempre con Visconti, per ‘Gruppo di famiglia in un interno’, film stupendo nel quale troviamo anche nel cast la diva italica Silvana Mangano e Helmut Berger, attore che sarà ricordato a lungo anche per pellicole come ‘Il giardino della violenza (The Young Savages)’, per la regia di John Frankenheimer, ‘Novecento’, ancora una volta in Italia, in quel caso diretto da Bernardo Bertolucci, oppure film in madrepatria come ‘Ultimi bagliori di un crepuscolo (Twilight’s Last Gleaming)’, ‘Cassandra Crossing (The Cassandra Crossing)’.

Al suo fianco la bella ungherese Eva Bartok, attrice di una Hollywood soprattutto in bianco e nero, alcuni di voi la ricorderanno sicuramente in ‘Amsterdam operazione diamanti (Operation Amsterdam)’ o ‘L’amore segreto di Madeleine (Madeleine)’ del 1950. La colonna sonora de ‘Il corsaro dell’isola verde’ fu composta da William Alwyn, un vero compositore, direttore d’orchestra, musicista che sul pentagramma ha lasciato impronte per il cinema o per i teatri con sinfonie e opere di grande valore, attualmente in fase di riscoperta da parte delle stagioni sinfoniche.

Il corsaro dell’isola verde, la trama del film

Leggiamo la trama de Il corsaro dell’isola verde. Il Barone Gruda è inviato ai Caraibi nel nome del Re di Spagna, ma viene catturato dalla masnada di pirati comandata da Capitan Vallo, un abile condottiero di lestofanti ai tropici. Il galeone era giunto nell’area per consegnare ai soldati del Re un carico d’armi per difendere l’isola di Cobra (nome assolutamente di fantasia), sulla quale un gruppo di insurrezionisti è pronto alla ribellione alla Corona.

Il Barone cerca quindi un accordo con Capitan Vallo, cioè quello di catturare il ribelle El Libre, capo degli insurrezionisti. Se Vallo dovesse avere successo, rispettando i patti, il Re lo potrebbe ricoprire d’oro, tanto oro quanto pesa, come da antica e romanica memoria, un argomento che stuzzica il pirata e la sua ciurma. Da quel momento inizia un avventura fatta di scorribande e arrembaggi nei mari del Sud, come erano romanticamente chiamati i Caraibi in altra epoca.

