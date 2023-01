Il corvo/ Su Italia 1 il film con Brandon Lee

Il corvo, film di Italia 1 diretto da Alexis Proyas

Il corvo va in onda su Italia 1 oggi, 2 gennaio, dalle ore 21.20. Il film è stato diretto da Alexis Proyas, prodotto da Edward Pressman, Jeff Most con la collaborazione di Robert Rosen, Sherman Baldwin e la casa di produzione Dimension Films. La sceneggiatura e la scenografia del film sono state curate da David Schow, John Shirley, Alex McDowell, John Marshall, Simon Murton, Marthe Pineau.

I costumi e il trucco de Il corvo sono stati curati rispettivamente da Arianne Philips, da Sharon Ilson e Herita Jones, mentre la fotografia e il montaggio da Dariusz Wolski, Dov Hoenig e da Scott Smith. Tra i principali attori del cast ci sono Brandon Lee, Rochelle Davis, Ernie Hudson, Tony Todd, Angel David, Kim Sykes, Bai Ling, Jon Polito.

L’attore Brandon Lee morì 3 giorni prima rispetto alla fine delle riprese del film, poiché venne ucciso da una pistola che sarebbe dovuta essere caricata a salve a causa della disattenzione dello staff. Il film ha ricevuto un incasso di quasi 12 milioni di dollari nel primo weekend in cui fu trasmesso nei cinema, arrivando ad incassare complessivamente 50 milioni di dollari negli Stati Uniti a fronte di un budget di circa 23 milioni di dollari. Il film ha ricevuto molti giudizi positivi da parte della critica, poiché l’interpretazione e i colpi di scena della trama sono stati apprezzati particolarmente.

Il corvo ha ottenuto anche numerosi riconoscimenti: nel 1995 è stato premiato come film con migliore colonna sonora, e ha ottenuto la candidatura come miglior film e performance maschile a Brandon Lee. Tra le canzoni principali della colonna sonora del film ci sono quelle prodotti da famosi artisti, come Burn-The cure, Big empty-Stone Temple Pilots, Darkness-Rage against the Machine.

Il corvo, la trama del film

Leggiamo la trama de Il corvo. Il 30 ottobre, considerata la notte del Diavolo a Detroit, il sergente Albrecht si trova sulla scena del crimine, in cui una donna di nome Shelly è stata massacrata, mentre il fidanzato è morto in strada dopo essere stato pugnalato. La coppia si sarebbe dovuta sposare il giorno dopo, e il sergente porta all’ospedale la ragazza.

Nel tragitto incontrano un’amica della donna, scoprendo che Shelly sta morendo. Trascorso un anno, un corvo si posa sulla tomba del fidanzato di lei, il ragazzo si risveglia ed esce dalla tomba. Eric ricorda che è stata una banda criminale ad ucciderlo, scoprendo anche che ogni ferita che riceve guarisce subito. Così su consiglio del corvo, decide di vendicare se stesso e la fidanzata con l’uccisione dei colpevoli. Dopo l’uccisione di alcuni membri della sua banda, il boss Top Dollar viene a sapere delle azioni di Eric.

Quest’ultimo raggiunge il sergente apprendendo della morte della fidanzata e del dolore che ha provato per 30 ore prima di morire. Eric uccide altri membri della banda, mentre Top Dollar e l’amante pensano che uccidendo il corvo Eric possa divenire mortale. Eric ha compiuto la sua vendetta e torna nella tomba, dando all’amica di Shelly il suo anello di fidanzamento. Viene però rapita mentre sta tornando a casa da Top Dollar, ed Eric viene a saperlo. Il corvo viene colpito da un colpo di pistola e di conseguenza Eric viene privato dei suoi poteri. Con l’aiuto del sergente, Eric riuscirà a vendicare la fidanzata e a liberare l’amica, riunendosi infine con Shelly nelle loro tombe.

