Il cosmo sul comò, il film in quattro episodi di Aldo, Giovanni e Giacomo, in onda questa sera su Italia 1. La pellicola uscita sul grande schermo nel 2008

ll cosmo sul comò, film che va in onda su Italia 1 alle 21.10 del 24 agosto è uscito sul grande schermo nel 2008. Si tratta di un film in 4 episodi, con la regia di Marcello Cesena su una sceneggiatura del “Trio”, Aldo Giovanni e Giacomo.

Gli attori principali sono Aldo Baglio che interpreta Puk, oltre altri vari personaggi, così come Giovanni Stort con Tsu’Nam e Giacomo Poretti con Pin. Nell’episodio intitolato Milano Beach, Luciana Turina presta il volto alla suocera di Aldo, Irma, mentre la moglie di Giacomo è interpretata da Cinzia Massironi e quella di Giovanni da Debora Villa e quella di Aldo da Silvana Fallisi che interpreta anche Maria Antonietta nell’episodio intitolato Falsi prigionieri.

Nello stesso episodio de ll cosmo sul comò si trovano Sergio Bustric nei panni di Napoleone Bonaparte e Victoria Cabello che interpreta la Dama con l’ermellino, mentre il regista Marcello Cesena fa un cameo nella parte di Jean Claude. In L’autobus del peccato Isabella Ragonese è la commessa del negozio di animali. In Temperatura basale la moglie di Giacomo è interpretata da Sara D’Amario, Angela Finocchiaro presta il volto alla D.ssa Alexandra Gastani Frinzi mentre la D.ssa Giuliana Magnaghi Ciurli è Elena Giusti. Altri personaggi di questo episodio sono il dentista, Raul Cremona, la vigilessa, Federica Cifola, e la zingara, Luciana De Falco.

ll cosmo sul comò, la trama del film del Maestro Tsu’Nam

Il film ll cosmo sul comò fa da cornice alla storia del Maestro orientale cieco Tsu’Nam, e dei suoi fedelissimi discepoli Pin e Puk. Tsu’Nam è in continua meditazione e emette frasi sagge, seduto all’ombra di un Ginkgo biloba. La meditazione viene fatta accompagnare suonando il Sacro Gong della Saggezza, ma a ogni percussione seguono eruzioni o altre catastrofi.

Il primo episodio del film si intitola Milano Beach ed è ambientato nella metropoli milanese deserta il 3 agosto, mentre i tre amici si stanno preparando a partire per le vacanze.

Il secondo episodio, intitolato l’autobus del peccato è ambientato in una piccola parrocchia di provincia dove la chiesa di Padre Bruno cade a pezzi e lui ed il suo sagrestano, Mario, si trovano a dover far fronte ad una serie di problemi economici.

Il terzo episodio de ll cosmo sul comò, intitolato Falsi prigionieri prende ispirazione dalla saga di Harry Potter. In un castello dove sono custoditi dei quadri, mancando le persone gli stessi si animano e parlano tra di loro, con Aldo che volendo andare dal quadro con l’immagine di Maria Antonietta si stacca dal muro e si muove reggendo in equilibrio la tela.

Giovanni vuole fare lo stesso con la “Dama con l’ermellino”, ma cade e ci arriva scivolando sul pavimento. Il terzo componente, Giacomo, resta fermo ma si vede arrivare vicino il quadro di un marchese omosessuale.

Nel quarto ed ultimo episodio de ll cosmo sul comò, intitolato Temperatura basale, Aldo ha tre figli, Giovanni due e Giacomo e la moglie, vorrebbero disperatamente averne almeno uno. Lui è quasi sterile, con spermatozoi molto deboli e viene consigliato di avere un rapporto sessuale proprio nel momento in cui la moglie ha una “temperatura basale” di 38 gradi.

Questo purtroppo accade in situazioni con Giacomo non disponibile, in quanto si trova dal dentista oppure sta facendo la doccia. Per questo i due contattano sia due dottoresse che un santone indiano sperando che la medicina ayurvedica, riesca a far ottenere la fecondazione. Purtroppo i tre si rivelano incompetenti e le cure da loro prescritte causano soltanto frustrazione nella coppia, poi quando è subentrato il rassegnamento, Giacomo trova due neonati abbandonati e li porta a casa adottandoli.