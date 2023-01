Il cosmo sul comò/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il cosmo sul comò, il film di Italia 1 diretto da Marcello Cesena

Il cosmo sul comò è una commedia irriverente e spassosa del 2008, che va in onda dalle 21,20 di oggi, 1° gennaio 2023, su Italia 1. Il film è diviso in quattro episodi legati tra di loro dalla figura di un maestro cieco di origine orientale. La regia di Il cosmo sul comò è di Marcello Cesena, mentre gli interpreti principali sono il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, Cinzia Massironi, Debora Villa, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Victoria Cabello, Silavana Falisi e Sara D’Amario.

Il film Il cosmo sul comò è il settimo del trio comico, distribuito nelle sale cinematografiche dopo una lunga parentesi teatrale. La pellicola è stata a lungo campione d’incassi al botteghino riscuotendo un grande successo di pubblico e anche di critica. Marcello Cesena oltre ad essere regista è anche attore, produttore e imitatore che vanta parecchie esperienze televisive, teatrali e cinematografiche. Oltre al Cosmo sul Comò ha diretto Mari del Sud e ha interpretato alcuni film di Pupi Avati come Una gita scolastica, Impiegati e Storia di ragazzi e di ragazze.

Il cosmo sul comò, la trama del film

Leggiamo la trama de Il cosmo sul comò. Nel primo episodio, dal titolo, Milano beach, i tre amici Aldo, Giovanni e Giacomo, si ritrovano in un capoluogo lombardo semideserto a causa del periodo estivo. I tre stanno per partire per le agognate ferie estive con le proprie famiglie ma a causa di peripezie e incidenti vari, sono costretti a trascorrere le intere vacanze nello stadio.

Il secondo episodio, intitolato L’autobus del peccato si svolge in un piccolo paese di provincia dove l’unica chiesa esistente sta cadendo a pezzi. I protagonisti della storia sono un prete, un sagrestano ed un uomo innamorato, accomunati dalla voglia di realizzare i loro desideri. Il primo vorrebbe sistemare la propria parrocchia, il secondo arde dal desiderio di comprarsi una moto e il terzo vorrebbe, finalmente, trovare il coraggio di dichiararsi alla sua amata.

La fortuna vuole che i tre trovano una valigia colma di banconote e grazie ad essa riescono a realizzare i propri progetti. Nel terzo capitolo, intitolato Falsi prigionieri, la storia si svolge in un antico castello dimenticato da tutti e dove, i quadri prendono vita magicamente, perché non ci sono turisti e visitatori. Le opere si staccano dai muri e Aldo si mette a contatto con il quadro di Maria Antonietta, Giovanni, invece visita il famoso dipinto della Dama con l’ermellino e Giacomo rimasto appeso riceve le lusinghe e le avance del quadro di un marchese. Il quarto e ultimo episodio, dal titolo Temperatura basale vede come protagonista Giacomo, unico del gruppo a non essere diventato padre. Nonostante sia sterile, non si arrende e con la moglie effettua ogni tipo di tentativo per diventare genitore. Finalmente, il loro sogno si avvera, grazie alla scoperta tra alcuni cassonetti.

