Il Cosmo sul Comò/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il Cosmo sul Comò, film di Italia 1 diretto da Marcello Cesena

Il Cosmo sul Comò arricchisce il palinsesto di Italia 1 di oggi, venerdì 10 giugno, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola di genere comico e commedia che ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 2008. Questo film è stato diretto da Marcello Cesena mentre la sceneggiatura è stata scritta dai comici Aldo, Giovanni e Giacomo in collaborazione con Valerio Bariletti e il regista del film.

All’interno del cast della pellicola sono presenti numerosi attori famosi italiani come i già citati Aldo, Giovanni e Giacomo, Luciana Turina, Cinzia Massironi, Isabella Ragonese, Angela Finocchiaro, Victoria Cabello, Raul Cremona e Silvana Fallisi. Le musiche del film sono state realizzate da Paolo Silvestri mentre la fotografia è stata curata da Agostino Castiglioni.

Il Cosmo sul Comò, la trama del film a episodi

In realtà il film Il Cosmo sul Comò non ha una vera e propria trama ma si compone di vari episodi. In ogni episodio c’è uno sketch o una situazione grottesca riportata dai protagonisti della pellicola. Ad esempio, negli spezzoni del Maestro Tsu’Nam questo leggendario sensei cieco cerca di addestrare gli allievi Pin e Puk a trovare la via della meditazione. Tuttavia i suoi allievi fanno solo guai e provocheranno l’ira del maestro con conseguenti disastri per l’umanità. Nell’episodio Milano Beach sotto un caldo infernale Aldo, Giovanni e Giacomo, con le rispettive famiglie, devono partire per le vacanze per trascorrere un goduto relax. Tuttavia, nessuno riesce a trovare pace, anzi nascono molti litigi e molte situazioni stressanti.

Alla fine, la scelta delle vacanze ricadrà su una meta del tutto singolare. Nell’episodio L’autobus del peccato vediamo Padre Bruno, Mario e Beniamino, tre amici che hanno un disperato bisogno di soldi. Padre Bruno vorrebbe ristrutturare la sua chiesa che cade a pezzi, Mario vorrebbe acquistare una moto che da tempo sogna e Beniamino vorrebbe solo far colpo su una ragazza. I tre entreranno in possesso di una valigia piena di banconote di 500 euro e decideranno cosa fare, se assecondare i loro desideri carnali oppure ubbidire alla loro etica morale.

Nell’episodio Falsi Prigionieri i nostri protagonisti interpretano i personaggi di dipinti famosi e tentano un modo per scappare dalla loro cornice e finalmente godersi una meritata libertà. Infine, nell’episodio Temperatura Basale Giacomo e la moglie cercano disperatamente di avere un figlio dopo che Giovanni e Aldo sono riusciti a mettere su famiglia e crescere diversi bambini. Si affidano alle cure di una dottoressa speciale ma nonostante gli sforzi non riescono nel loro intento. La Dea Bendata comunque, avrà altri progetti per loro e alla fine coroneranno il loro sogno.

