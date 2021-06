Il Cosmo sul Comò/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il Cosmo sul Comò va in onda su Italia 1 in prima serata oggi, 16 giugno 2021. La rete giovanile del gruppo Mediaset propone uno dei film del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. A guidare i tre comici milanesi alla macchina da presa il regista Marcello Cesena, che compare anche in un cammeo nel corso della pellicola. Nel cast compaiono anche Isabella Ragonese, Cinzia Massironi e Luciana Turina. Si tratta sicuramente di uno dei meno riusciti con la comicità che a volte latita e si perde in battute anche considerate fuori luogo. Il pubblico sorride a tratti, ma a volte sembra anche imbarazzato anche perché ampiamente consapevole di quanto di buono sanno fare questi tre comici.

Il Cosmo sul Comò, la trama del film

Il film Il Cosmo sul Comò è suddiviso in quattro episodi, e vede come narratore Tsu’Nam, un maestro orientale di arti marziali privo della vista. L’uomo, seguito dai suoi due discepoli Pin e Puk, provoca delle catastrofi naturali ogni qualvolta suona il suo gong. Il primo episodio Milano Beach, ambientato nel capoluogo meneghino nel mese di agosto. In questo episodio Aldo, Giovanni e Giacomo sono intenti nei preparativi di partenza per le vacanze estive con le rispettive famiglie e devono combattere con tutta una serie di sfortunati eventi, acuiti dalla presenza di suocere dispettose, animali domestici e personaggi improbabili che si presentano sulla loro strada. Il secondo episodio, L’autobus del peccato, vede protagonisti il parroco Padre Bruno e il sagrestano Mario.

I due sono alle prese con diversi problemi economici, causati dal fatto che il sagrestano ruba di nascosto la maggior parte delle offerte dei parrocchiani per potersi comprare una moto. Amico del prete e del sagrestano è Beniamino, un ragazzo innamorato di una commessa che un giorno per caso entra in possesso di una valigia piena di banconote da 500 euro. Il terzo episodio è Falsi Prigionieri, dove troviamo i tre comici si ritrovano catapultati in un mondo magico molto simile a quello della saga di Harry Potter.

L’ultimo episodio è Temperatura Basale: Giacomo e sua moglie, dopo aver assistito alla nascita dei figli di Aldo e Giovanni, cercano in ogni modo di diventare genitori. Intraprendono così tutta una serie di percorsi pseudo-terapeutici, affidandosi ai consigli di alcuni santoni poco credibili.

Video, il trailer del film “Il Cosmo sul Comò”





