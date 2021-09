“Il covid diverrà a breve un raffreddore”/ Prof. Oxford “No ad altre varianti letali”

Secondo la scienziata Sarah Gilbert, colei che ha fatto parte del team di lavoro sul vaccino Oxford-AstraZeneca, tanto bistrattato in Italia ma utilizzato in massa nel Regno Unito, il virus del covid finirà per indebolirsi al punto da divenire un semplice raffreddore. Parlando in occasione di un seminario della Royal Society of Medicine, come si legge sull’edizione online del quotidiano Il Messaggero, Sarah Gilbert ha spiegato «Il Covid si indebolirà e finirà per causare solo un comune raffreddore», assicurando quanto sia «improbabile che il Covid-19 muti in una variante più letale».

E’ invece molto più certa che il virus «diventerà meno virulento man mano che circola nella popolazione», aggiungendo che: «Non c’è motivo di pensare che avremo una versione più virulenta di Sars-CoV-2». La professoressa, che ha guidato il team di vaccinazione presso l’istituto Jenner dell’Università di Oxford, ha quindi ribadito che il covid 19 alla fine diventerà come «i coronavirus che circolano ampiamente e causano raffreddori».

“COVID SARA’ COME RAFFREDDORE”, PROF OXFORD: “E’ SOLO QUESTIONE DI TEMPO”

E ancora: «Viviamo già con quattro diversi coronavirus umani a cui non pensiamo mai molto e alla fine Sars-CoV-2 diventerà uno di quelli. È solo una questione di quanto tempo ci vorrà per arrivarci e quali misure dovremo prendere per gestirlo nel frattempo».

Le parole delle due docenti sono state in seguito ripresi dal professor David Matthews, professore di virologia presso la School of Cellular and Molecular Medicine di Bristol, commentando con entusiasmo ai microfoni del tabloid britannico Mirror: «I bambini nati oggi probabilmente lo prenderanno, lo batteranno e quando avranno 20/30/40 anni avranno combattuto il virus e vinto dozzine di volte». Molti gli scienziati che pensano che il virus stia avviandosi verso la fase endemica, quindi che stia diventano un virus tipo l’influenza, e fra questi anche l’autorevole virologa Ilaria Capua, intervistata ieri dai microfoni di Otto e Mezzo. La domanda sorge spontanea: quando questo accadrà?

