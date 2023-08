Il crudele volto dell’inganno, Rai 2/ Thriller psicologico diretto da Jason Bourque, lunedì 14 agosto 2023

Il crudele volto dell’inganno, diretto da Jason Bourke

Lunedì 14 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15,40, il film di genere thriller del 2019 intitolato Il crudele volto dell’inganno (A mother on the Edge).

La pellicola è diretta dal regista e sceneggiatore canadese Jason Bourque, che nella sua carriera ha curato molti lungometraggi di questo genere come The Wrong Girl, La doppia vita di mia moglie e Doppio inganno.

La protagonista, una giovane madre single di nome Blair, è interpretata dall’attrice statunitense Kelly Thiebaud, conosciuta dal pubblico per la sua interpretazione nel film horror Hostel: Part III.

Nei panni del suo ex marito, l’attore canadese Matt Hamilton, artista noto in particolare per la sua partecipazione a numerose pellicole romantiche come Un matrimonio da ricordare, Istantanea d’amore e Amore tra le vigne.

Infine, nel cast nel ruolo della piccola Lori, la giovane Lina Renna che, nonostante l’età, ha già preso parte a numerosi lavori cinematografici, tra cui il film della Disney Noelle, con protagonista Anna Kendrick, conosciuta per il suo personaggio di Jessica nella saga Twilight.

La trama del fil Il crudele volto dell’inganno: dov’è la figlia di Blair?

Il crudele volto dell’inganno narra la storia di Blair, una giovane donna che sta tentando di rimettere in piedi la propria vita dopo il fallimento del suo matrimonio.

Un giorno si reca alla scuola di sua figlia, al termine delle lezioni, per portarla a casa ma, con sua enorme sorpresa, l’istituto le comunica che la bambina non è mai stata neanche iscritta presso quella scuola.

La donna è subito terrorizzata, così decide di chiamare il suo psicologo e il suo ex marito per raccontare l’accaduto, ma entrambi le dicono che sua figlia, la piccola Lori, è venuta purtroppo a mancare un anno prima a causa di un terribile incidente stradale in cui era proprio lei alla guida.

Blair in un primo momento è sconvolta, non riesce a credere a quello che i due le hanno detto, così si reca dalla polizia che le mostra sia il certificato di morte che la tomba in cui è sepolta la bambina.

Un giorno però, mentre sta frugando tra le cose della piccola, scopre un disegno che sua figlia Lori le aveva fatto proprio la mattina prima di sparire.

La donna è ormai certa che è stato ordito un crudele inganno nei suoi confronti per farle credere di essere pazza. Chi può averle fatto tutto ciò? E dove si trova sua figlia? L’unica cosa certa è che Blair non si fermerà prima di scoprire la verità e riavere la sua bambina.

