Il crudele volto dell’inganno/ Su Rai 2 il film con Kelly Thiebaud (5 settembre)

Il crudele volto dell’inganno va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, sabato 5 settembre, a partire dalle ore 21:05. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 in Canada e distribuita direttamente sul circuito televisivo con titolo originale A mother on the Edge. La regia di questo film è stata curata da Jason Bourque il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast figurano diversi attori anche piuttosto famosi in Italia tra cui Kelly Thiebaud, Matt Hamilton, Lina Renna, Alison Wandzura, Phillip Mitchell e Kimberley Shoniker.

Il crudele volto dell’inganno, la trama del film

Ecco la trama de Il crudele volto dell’inganno. Una madre single si reca davanti alla scuola frequentata dalla sua unica figlia per riportarla a casa. Tuttavia la sua attesa sarà vana in quanto dall’ingresso dell’edificio scolastico non uscirà mai la sagoma della figlioletta. Dopo aver richiesto spiegazioni al personale che si occupa della gestione del plesso scolastico viene a sapere che la figlia non ha mai frequentato quella struttura.

Non appena viene informata di questo fatto la donna perde completamente la bussola incominciando a pensare ed immaginare nella propria mente mille possibilità e soprattutto i tanti pericoli a cui la piccolina potrebbe andare incontro. Nella sua mente immagina soprattutto che qualche persona senza scrupolo l’abbia avvicinata per portarla via dal suo affetto magari in virtù di un collegamento con il suo passato sentimentale.

La cosa si fa piuttosto complicata quando la donna si ritrova a essere completamente sconvolta durante una seduta dal suo terapista il quale, insieme al suo ex, le fanno presente che la ragazzina è stata uccisa dalla stessa madre ormai da un anno per via di un terribile incidente stradale. Il terapista prova a convincere la madre che quanto accaduto debba essere accettato da lei per cui sia inutile ogni tanto recarsi all’ingresso della struttura scolastica per portare a casa una bambina che non esiste più.

La donna tuttavia non crede alla ricostruzione del suo terapista e soprattutto pensa che possa essere in combutta con il suo ex marito. In effetti poco alla volta la donna sarà capace di spezzare una rete di bugie appositamente create per portare devastazione nella sua vita e soprattutto renderla fragile dal punto di vista emotivo. Potrà far conto soltanto sulle sue forze per riuscire a venire fuori da una situazione drammaticamente complicata.



