Il cucciolo/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck

Il cucciolo, film di Rete 4 diretto da Clarence Brown

Il cucciolo va in onda oggi, sabato 24 dicembre, a partire dalle ore 16.20 su Rete 4. La pellicola è stata prodotta nel 1946 negli USA dalla Metro Goldwyn Mayer e diretta da Clarence Brown. Nel cast figurano nomi celebri come Jane Wyman, Claude Jarman, Clem Bevans e Gregory Peck. Il film è ispirato al romanzo intitolato The yearling scritto dall’autrice M. Kinnan Rawlings. L’opera cinematografica è stata realizzata sfruttando diversi luoghi della California e della Florida come scenografia, arrivando a superare i 4 milioni per la produzione.

Il successo del film Il cucciolo è stato sottolineato dalle diverse onorificenze ottenute ai Premi Oscar del 1947 e ai Golden Globe del medesimo anno. Considerando la lontananza nel tempo del film è lecito considerare la presenza di piccoli errori durante le riprese. Sulla rete è presente una menzione relativa alla scena dove la famiglia protagonista si vede costretta a barricarsi in casa a causa della pioggia battente. Nella circostanza, moglie del protagonista parla a seconda dell’interlocutore sempre rivolta nella direzione giusta. la sua posizione vicino al tavolo però cambia senza considerare regole di continuità e in maniera del tutto casuale.

Il cucciolo, la trama del film

Le vicende raccontate dal film Il cucciolo si articolano intorno alle sorti di una famiglia di pionieri, vissuta sul finire del 1800. Per tutti i componenti del nucleo la vita non è per nulla semplice, soprattutto a causa delle angherie tipiche della foresta.

I componenti erano Penny e Ory, rispettivamente i genitori del tenero Jody. Da diverso tempo le cose per la casa andavano sempre peggio, la morte sembrava incombere costantemente sulle sorti della famiglia tanto da portare via ai genitori tutti e 3 i figli più piccoli. Nonostante tutto Penny non aveva intenzione di abbandonare la casa in Florida, il suo amore verso la natura era troppo forte e gli unici guadagni che poteva garantire derivano dall’allevamento e dalla terra.

Un giorno però un nuovo inconveniente mette in difficoltà la famiglia; spariscono dall’allevamento tutti i maiali e Jody e il padre sono costretti a mettersi sulle tracce per capire chi o cosa potesse essere stato. Dopo diverse ore di vane ricerche Penny si imbatte in un serpente particolarmente velenoso che con un morso rischia di mettere a rischio la vita dell’uomo. Al fine di scongiurare il pericolo l’uomo utilizza un metodo del tutto naturale per disinfettare la ferita e purificarla dal sangue contaminato. Nello specifico, utilizza gli organi di un cervo da lui stesso ucciso per sanificare la ferita. In seguito a quella decisione, su richiesta del piccolo Jody decidono di prendersi cura dell’animale rimasto orfano e lo portano presso la fattoria. Non molto tempo dopo però, il cerbiatto risulterà intrattabile e non vi sarà altra scelta che abbatterlo, seppur contro la volontà di Jody.

