Il Cucciolo/ Su Rete 4 un film classico con Gregory Peck

Il Cucciolo, film di Rete 4 diretto da Clarence Brown

Il Cucciolo sarà trasmesso oggi, 30 dicembre, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film drammatico prodotto nel 1946 negli Stati Uniti d’America e diretto con maestria dal celebre Clarence Brown. Nel cast del film troviamo Gregory Peck, Jane Wyman, Claude Jarman Jr, Chill Wills, Margaret Wycherly, Clem Bevans e molti altri ancora.

Si tratta di un film di livello e appartiene a quella serie di film che non possono che attrarre l’attenzione degli amanti della Hollywood classica. L’opera è tratta dal romanzo di Marjorie Kinnan Rawlings che porta lo stesso titolo.

Il Cucciolo, la trama del film: al margine della foresta

La storia Il Cucciolo è ambientata in Florida, con protagonista delle vicende le vicissitudini di alcuni pionieri costretti a vivere ai margini della foresta, ovvero la famiglia Baxter. Sono stati numerosi gli eventi che nel corso del tempo hanno scosso la felicità è tranquillità dei componenti, ovvero Penny, Ory e il figlio Jody.

La coppia e il piccolo hanno dovuto superare la dolorosa perdita di ben 3 lutti che hanno riguardato rispettivamente 3 figli in tenera età. Nonostante tutto, Penny in qualità di capofamiglia non si è mai perso d’animo e ha continuato a supportare il futuro e la prosperità della famiglia. Un giorno l’equilibrio della casa viene nuovamente sconvolto per il furto di un ingente numero di maiali dalla fattoria di famiglia, costringendo padre e figlio a mettersi alla ricerca dei malviventi. Nel bel mezzo della foresta sono tanti gli animali che potrebbero rappresentare una vera e propria minaccia per le ricerche dei due.

Infatti, improvvisamente un serpente morde proprio Penny, costringendolo ad operare in maniera istantanea una serie di manovre atte ad evitare che il veleno vada in circolo. Per prima cosa si cimenta lui stesso nel cercare di succhiare e poi sputare con la bocca il veleno. Successivamente, uccide un cervo per utilizzare sia il cuore che il fegato come strumenti per assorbire i residui di veleno prima che compromettano il suo corpo.

Quando tutto sembra essere tornato alla tranquillità, i due scoprono che un piccolo cerbiatto era rimasto orfano a causa del tentativo di salvarsi di Penny, scegliendo quindi di portarlo in fattoria per crescerlo con amore. Jody si affeziona tantissimo all’animale, cimentandosi in prima persona nell’edificazione e cura. Purtroppo però arrivano presto i problemi con il cervo che sente forte l’esigenza di vivere in seguendo la propria natura. La serie di disastri e danni che l’animale provoca pongono davanti ad una scelta molto dura il piccolo Jody. Il padre infatti lo obbliga a liberare il cervo, nonostante l’affetto e il desiderio di continuare a prendersene cura. La scelta sofferta alla fine arriva ed è l’occasione per il piccolo di sentirsi finalmente un vero uomo cresciuto.

