Il cugino di Reyes parla dell’incidente/ “Su quella macchina stavamo volando”

Sono incredibili le parole del cugino di Josè Antonio Reyes calciatore spagnolo morto una decina di giorni fa in un brutto incidente stradale. Juan Manuel Calderon era in macchina con l’ex calciatore dell’Extremadura e ha raccontato quello che ricordava alla Guardia Civil: “Non so cosa abbia fatto mio cugino, non lo ricordo. Non mi sono proprio accorto di quello che stava succedendo perché nel momento dell’incidente stavo guardando fuori dal finestrino della macchina. So però che stavamo volando“. Reyes viaggiava a oltre 230 chilometri orari sulla sua Mercedes Brabus S550 e a bordo oltre a Juan Manuel aveva anche un altro cugino che però come lui è morto sul colpo. Pare che per lo scarso utilizzo dell’autovettura sia esploso uno pneumatico causando di fatto l’uscita dalla carreggiata e il ribaltamento con tanto di incendio finale. Una storia che ha lasciato tutti senza parole e che diventa ancora più inquietante a sentire il racconto del cugino della perla di Utrera.

Il cugino di Reyes parla dell’incidente, il pubblico si divide

La morte di Reyes ha fatto sicuramente molto rumore in tutto il mondo e anche in Italia il pubblico si è diviso su quanto accaduto. Da un lato c’è chi non si permette di giudicare l’atteggiamento del calciatore, ricordando che lo spagnolo è sempre stato un ragazzo mite sia in campo che fuori. Dall’altro invece alcuni affermano che il calciatore è stato irresponsabile e che a quelle velocità si rischia di cercarsi dei problemi. Un gesto non gradito soprattutto per il fatto che il calciatore ha una figlia piccola che magari avrebbe dovuto tutelare in maniera diversa. Tra i fautori di questa seconda scuola di pensiero c’è anche Santiago Canizares, storico portiere spagnolo che ha tra le righe lanciato una provocazione molto forte e che sicuramente non avrà fatto piacere alla famiglia del ragazzo deceduto.

