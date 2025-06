Il cuore grande delle ragazze, film su Rete 4 diretto da Pupi Avati

Domenica 8 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:30, la commedia italiana dal titolo Il cuore grande delle ragazze.

Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto da Duea Film e Sky Cinema del 2011, scritto e diretto da Pupi Avati, uno tra i maggiori registi del panorama italiano e internazionale, vincitore di due David di Donatello, per Storia di ragazzi e di ragazze e Il cuore altrove.

Le musiche hanno invece la firma del grande compositore Lucio Dalla, che aveva conosciuto Avati quando entrambi facevano parte della Rheno Dixieland Band e con cui aveva già collaborato ne Gli amici del bar Margherita (2009).

I protagonisti sono interpretati da Cesare Cremonini, noto cantautore italiano, ex membro dei Lunapop, che recentemente è tornato al cinema sempre con la regia di Pupi Avati ne L’orto americano (2024), e Micaela Ramazzotti, che aveva esordito sul grande schermo ancora giovanissima proprio con Avati ne La via degli angeli (1999).

Nel cast de Il cuore grande delle ragazze anche: Gianni Cavina, Andrea Roncato, Rita Carlini, Patrizio Pelizzi e Isabelle Adriani.

La trama del film Il cuore grande delle ragazze: le vicende sentimentali e le convenzioni sociali negli anni ’30

Il cuore grande delle ragazze è ambientato neglo anni ’30 e racconta la storia di due famiglie, quella degli umili Vigetti e dei facoltosi Osti, pronti a far convolare a nozze i loro figli.

Da un lato troviamo il giovane ed ingenuo Carlino Vigetti, un sempliciotto che ama correre dietro alle ragazze e che riscuote molto successo con il gentil sesso grazie al suo particolare alito al gelsomino, mentre dall’altro le sue due possibili spose, le sorelle Maria e Amabile Osti.

Il patto è chiaro: se Carlino sceglierà una delle due sorelle avrà in cambio un contratto decennale di mezzadria per tutta la famiglia mentre personalmente riceverà una splendida e fiammante moto Guzzi.

Il ragazzo ha un mese di tempo per individuare la ragazza più adatta a lui e comunicare la sua decisione, ma le cose non vanno come previsto.

Durante le sue visite, il protagonista si innamora di Francesca, figlia nata dalle seconde nozze di Osti da poco ritornata a casa dopo i suoi studi universitari a Roma.

Cosa succederà tra le due famiglie ora che il patto è stato violato? Riusciranno i due giovani a coronare il loro sogno d’amore?