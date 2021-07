Il delitto della Madonna nera/ Su Rete 4 il film con Gregori Derangere (17 luglio)

Il delitto della Madonna nera andrà in onda oggi, 17 luglio, all’interno della programmazione pomeridiana di Rete 4. Si tratta di un film poliziesco prodotto dalla televisione francese. La pellicola datata 2014 fa parte della serie poliziesca –Delitto a…- questo particolare episodio vede la regia di Lionel Bailliu, il professionista si è occupato anche della bella sceneggiatura. Discreta la performance degli attori, tra di essi si segnalano Grégori Derangère che interpreta Alexandre Delcroix e Clémentine Célarié a cui il regista ha affidato la parte di Sophie Lacaze. Il film non è una prima televisiva.

Il delitto della Madonna nera, la trama del film

La pellicola Il delitto della Madonna nera vede come gli altri episodi della serie le indagini di Sophie Lacaze, questa volta la donna si ritrova a far coppia con il suo successore il dispotico ed a prima vista antipatico comandante Alexandre Delcroix. L’indagine si prospetta immediatamente di non facile soluzione. I due poliziotti sono infatti chiamati su una scena del crimine inusuale. E’ infatti il cadavere di un uomo, quest’ultimo sembra essere stato ucciso in maniera atipica, il suo cadavere viene infatti ritrovato sul cammino della penitenza a Rocamadour. Come se non bastasse a rendere ancora più intricata la matassa si scopre che l’uomo prima di essere stato ucciso ha percorso il pellegrinaggio espiatorio del Medioevo che prevede salire in ginocchio gli oltre duecento gradini di Rocamadour.

I due investigatori non riescono a venire a capo dell’indagine, un’indagine che si fa via via sempre più difficile. Altre due variabili intervengono nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere, la prima verte sul rapimento della giovane figlioletta, di appena otto anni, dell’uomo ucciso, la seconda ancora più eclatante vede l’uomo tornare miracolosamente in vita. Alla fine solo l’intuito della donna riuscirà a risolvere quello che la stampa stessa aveva battezzato come… il delitto della Madonna nera.

