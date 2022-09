Il Delitto Perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Grace Kelly

Cast del film Il Delitto Perfetto

Il Delitto Perfetto va in onda su Rete 4 a partire dalle 16:45 di oggi, mercoledì 14 settembre. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1954 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures con la regia di Alfred Hitchcock mentre il soggetto è stato tratto da un lavoro teatrale ideato da Frederick Knott. Le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Dimitri Tiomkin, la scenografia è di Edward Carrere e George James Hopkins e nel cast figurano Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson e Leo Britt. Tra i principali protagonisti di questo film figura L’attore è regista gallese naturalizzato americano Ray Milland nato a Neath il 3 gennaio del 1907 scomparso nel marzo del 1986. Il suo vero nome all’anagrafe era Alfred Reginald Jones e dopo aver conseguito il diploma presso una scuola di Cardiff è diventato un tiratore scelto che ha fatto carriera nel mondo sportivo.

Nel corso della propria carriera ha preso parte a numerose realizzazione cinematografica di successo tra le quali ricordiamo Che bella vita, Ali nella bufera, Hotel Imperial, I cavalieri del cielo, Frutto proibito, Domani sarà tua, Passione di zingara, Rivista di stelle, Amarti è la mia dannazione, La cortina del silenzio, Il gatto milionario, La spia, Io non sono una spia, Intrigo in Svizzera, La battaglia delle aquile e tanti altri.

Il Delitto Perfetto, la trama del film

In Il Delitto Perfetto ci troviamo nella città di Londra dove un ex campione di tennis di nome Tony porta avanti un’attività dedita al commercio di attrezzature e articoli sportivi. Tony pensa di essere una persona fortunata perché non solo fa un’attività che dà sempre rappresenta una passione ma ha anche una splendida moglie di nome Margot che lui crede di essere profondamente innamorata. Purtroppo questa realtà parallela in cui vive di colpo si frantuma perché scopre che la propria moglie lo tradisce costantemente con uno scrittore americano di romanzi di nome Mark. Quel profondo sentimento di rispetto e di amore che nutriva nei confronti della moglie scompaiono nel nulla lasciando spazio a rabbia, dolore e voglia di vendicarsi. L’uomo inizia così con lucida follia a progettare e programmare nei minimi dettagli il cosiddetto delitto perfetto per far uscire di scena la moglie e prendersi la sua proprietà. Lui vede la vicenda come un risarcimento danni per quello che era successo. Pianifica in ogni minimo aspetto l’omicidio spendendo diversi mesi per valutare tutte le opzioni possibili fino a rivolgersi ad un sicario che è un ex compagno di liceo, da sempre dedito al crimine e pronto a tutto pur di guadagnare soldi facili. Tony studia in ogni minimo dettaglio le abitudini di vita della propria moglie creandosi peraltro un alibi che lui vede com’è inattaccabile perché la sera in cui ci sarà l’attentato prenderà parte a un ricevimento al fianco dello stesso scrittore Mark. Tuttavia la donna quando viene attaccata riesce a difendersi e con l’utilizzo di un paio di forbici uccide il suo assassino. Intanto Tony che aveva praticamente assistito in diretta a quello che stava succedendo perché nel suo piano perfetto doveva telefonare alla moglie dando così il segnale al complice, avendo intuito quello che era successo decide di far ritorno velocemente a casa con la scusa di dare aiuto alla propria moglie e contemporaneamente inquina le tracce e le prove per fare in modo che venga incolpata sua moglie di un delitto passionale.

