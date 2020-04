Il delitto perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock con Grace Kelly (20 aprile)

Pubblicità

‘Il delitto perfetto‘ sarà il film in onda nel pomeriggio di Rete 4, lunedì 20 aprile 2020 alle ore 16.40. La pellicola è una dei classici del grande Alfred Hitchcock, realizzata nel 1954 con Grace Kelly nella parte della protagonista femminile, Margot Mary Wendice. Completano il cast Ray Milland nel ruolo di Tony Wendice, Robert Cummings nella parte di Mark Halliday, mentre Patrick Allen e George Leigh ricoprono i ruoli rispettivamente degli ispettori Pearson e Williams. John Williams è il capo ispettore Hubbard, Robin Hughes ha il ruolo del sergente di polizia, Anthony Dawson e Charles Alexander Swann mentre Leo Britt ha la parte del narratore al ricevimento.

Il delitto perfetto, la trama del film

Il delitto perfetto narra la storia di un ex giocatore di tennis, Tony Wendice, ora nel ramo dell’abbigliamento sportivo, che scopre il tradimento della moglie con uno scrittore di gialli, Mark Halliday. Tony decide quindi di cogliere la palla al balzo e organizzare quello che secondo lui è il delitto perfetto: uccidendo la moglie Margot, infatti, intascherebbe anche l’eredità che gli spetterebbe con la scomparsa della consorte. Tony impiega un anno per architettare nel dettaglio l’assassinio della donna, servendosi di un suo vecchio compagno di scuola, Swann, di professione sicario. Tony si accorda con Swann per uccidere Margot mentre lui si trova, con un alibi incontestabile, ad un ricevimento proprio in compagnia di Mark Halliday.

Ma al momento dell’aggressione, Margot riesce a difendersi e a uccidere Swann, conficcando nella schiena del sicario un paio di forbici. Tony riesce comunque a rivoltare la situazione a suo vantaggio, facendo incriminare Margot per la morte di Swann, architettando false prove e mettendo in luce l’odio che la donna provava per l’ex compagno di college di Tony. A Scotland Yard il caso sembra estremamente chiaro e Margot viene condannata alla pena di morte per l’omicidio di Swann, ma nel caso irrompe l’ispettore Hubbard: inizialmente scettico come i suoi colleghi e convinto della colpevolezza della donna, grazie al suo acume fuori dal comune Hubbard scoprirà che Margot è in realtà vittima di una diabolica macchinazione.

E altrettanto machiavellico sarà lo stratagemma dell’ispettore, che riuscirà in extremis a salvare la donna dalla condanna e a mettere di fronte alle sue responsabilità Tony, che sarà riconosciuto come mandante del tentato omicidio di Margot e di fatto responsabile della morte di Swann.



