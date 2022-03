Il delitto perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock con Grace Kelly

Il delitto perfetto, film di Rete 4 con la sceneggiatura di Frederick Knott

Il delitto perfetto va in onda oggi, 2 marzo, alle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1954 e appartiene al genere thriller e tensione. Questo film è stato diretto dal maestro del brivido Alfred Hitchcock mentre la sceneggiatura è stata curata da Frederick Knott.

All’interno del cast del film ci sono molti attori famosi come Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson, Leo Britt, Patrick Allen e Robin Hughes. Le musiche del film sono state curate da Dimitri Tiomkin mentre la fotografia è stata messa a punto da Robert Burks.

Il delitto perfetto, la trama del film: un campione si è ritirato e…

Leggiamo la trama de Il delitto perfetto. Tony Wendice è un campione di tennis che ormai si è ritirato. I giorni di gloria sono alle spalle per Tony che decide di commerciare articoli sportivi. La sua vita è abbastanza monotona, in quanto la sua gloria è ormai superata e pochi si ricordano di lui come un campione. Oltre a ciò, accade un evento che manda in frantumi la vita di Tony. Il campione di tennis infatti, scopre che la moglie Margot, lo tradisce con Mark Halliday, uno scrittore di gialli.

Questo evento manda su tutte le furie Tony, deciso a vendicarsi. Tuttavia, il tennista riesce ad essere razionale e capisce che se vuole farla franca ed ereditare le fortune economiche della moglie, deve organizzare il delitto perfetto. Con questa idea bene in mente, Tony si darà da fare per fare in modo che tutto si incastri alla perfezione come in un puzzle. Riuscirà nel suo intento oppure qualcuno gli metterà i bastoni fra le ruote? A volte il destino fa brutti scherzi e anche le cose perfette possono avere qualche errore.

