Il delitto perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock (oggi, 19 marzo 2021)

Il delitto perfetto va in onda oggi, venerdì 19 marzo, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4, film thriller del 1954 diretto da Alfred Hitchcock, il regista del brivido, considerato una delle personalità più importanti della storia del cinema. Se il periodo che va del 1925 al 1940 è considerato come la fase britannica, in cui il regista gira ventitre pellicole, di cui nove mute; dal 1940 al 1976, il periodo statunitense, dirige trenta film, come Nodo alla gola (1948), La finestra sul cortile (1954), Caccia al ladro (1955), La donna che visse due volte (1958) e molti altri. Il soggetto del film è tratto dal lavoro teatrale di Frederick Knott, che cura anche la sceneggiatura. Le musiche sono composte da Dimitri Tiomkin, musicista, pianista e compositore russo di ucraina, vincitore di tre Oscar con Mezzogiorno di fuoco (Fred Zinnemann, 1952), Prigionieri del cielo (William A. Wellman, 1954) e Il vecchio e il mare (John Sturges, 1958).

Il delitto perfetto, la trama del film

Il delitto perfetto si svolte a Londra e vede per protagonista Tony Wendice (Ray Milland), ex campione di tennis, diventato commerciante di articoli sportivi. L’uomo, sposato con la ricca moglie Margot (Grace Kelly), scopre che la donna lo tradisce con Mark Halliday (Robert Cummings), uno scrittore di romanzi gialli. Wendice progetta di uccidere la moglie così da vendicarsi ed ereditare la sua fortuna. Per far in modo che nessuno sospetti di lui elabora l’omicidio nei minimi dettagli e ingaggia un sicario, Swann, un ex compagno di college. Le cose non vanno come previsto infatti per garantirsi un alibi, Wendice si reca con Halliday a un ricevimento, mentre Swann s’introduce in casa per uccidere Margot.

All’ora stabilita con il sicario, Wendice chiama la moglie che risponde al telefono e viene aggredita alle spalle da Swann. Inaspettatamente Margot si libera e uccide l’uomo. Il marito assiste all’omicidio in diretta e corre a casa dove riesce a inquinare le prove così da non coinvolgere se stesso e far accusare la moglie di omicidio. Margot è condannata al patibolo. Come andrà a finire?

