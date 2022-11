Il Destino di Ruby/ Su Rai 2 il film con Mila Jones e Sam Duke

Il Destino di Ruby, film di Rai 2 diretto da Michael Robinson

Il Destino di Ruby va in onda oggi, mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2021 dalla Reel One Entertainment e diretto da Michael Robinson. Hanno partecipato alla realizzazione artisti come Raechelle Banno, Crystal Fox, Mila Jones e Sam Duke. Il film Il destino di Ruby è ispirato all’opera letteraria omonima scritta da V. Andrews, oltre ad essere il terzo capitolo della serie cinematografica dedicata al personaggio.

Nonostante il discreto successo dei titoli precedenti, il terzo non ha ottenuto un particolare apprezzamento dalla critica del settore, come dimostrato dagli incassi piuttosto bassi rispetto alle aspettative. Il film appartiene a questa saga che ha avuto un grandissimo successo però tra i più giovani, soprattutto tra gli adolescenti per le tematiche trattate e per il modo di sognare dei personaggi. Nonostante questo Il destino di Ruby non è riuscito a convincere la critica.

Il Destino di Ruby, la trama del film

La protagonista della storia de Il Destino di Ruby è una giovane madre di nome Ruby, alle prese con diverse difficoltà che rischiano di pregiudicare il suo futuro e quello di sua figlia Pearl. Dopo aver superato diverse fasi di difficoltà, di tipo principalmente economico, decide di dare una svolta al destino della sua famiglia tornando alle origini. Nello specifico, torna nella città dove è cresciuta dove trova la sua vecchia casa ancora in perfetto stato. Approfitta delle condizioni favorevoli proprio per stabilizzarsi nell’edificio che l’ha vista crescere con la speranza di poter dare il giusto futuro alla propria bambina. Insieme a loro fortunatamente si trasferisce anche la nuova fiamma di Ruby, un ragazzo di nome Paul.

Il giovane la conosceva già dai tempi dell’infanzia e aveva sempre nutrito una certa attrazione nei suoi confronti. Inoltre, in questo caso specifico aveva dimostrato di avere particolarmente al cuore il destino della ragazza, senza avvertire il peso della presenza della piccola Pearl. Dopo un primo periodo di assestamento, la coppia sembra aver trovato il proprio equilibrio e anche la bambina sorride spensierata nella sua quotidianità. La madre di Paul però, dopo aver scoperto un incredibile segreto che accomuna i due ragazzi, cerca in tutti i modi di portarli alla separazione.

Inoltre, anche la sorella di Ruby torna alla carica contro di lei ancora in virtù di un passato da cancellare. La cattiveria di Giselle sarà tale da rivelare al ragazzo la vera identità del padre della piccola, ovvero Beau. Da questo momento in poi saranno numerose le questioni delicate e i momenti di tensione; ma dopo tante lacrime versate Ruby ha definitivamente acquisito la forza di non permettere più agli altri di rovinare la propria vita e quella di Pearl.

