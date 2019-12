Il destino sotto l’albero/ Su Canale 5 il film con Candace Cameron Bure

Il destino sotto l’albero andrà in onda alle 14 su Canale 5 oggi domenica 29 dicembre. É una commedia sentimentale tipica del periodo natalizio adatta a tutte le famiglie. Il titolo originale è A Christmas Detour ed è stato prodotto nel 2015 in Canada con la regia di Ron Oliver. Il cast comprende alcuni degli attori più famosi di questo genere come Candace Cameron Bure, anche attrice della serie gialla I misteri di Aurora Teagarden, Alisson Amigo, Paul Greene, attore di diverse serie tv come When calls the heart e NCIS, e Sarah Strange. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Amato mentre le musiche sono state composte da Sebastian Cano-Besquet.

Il destino sotto l’albero, la trama del film

I protagonisti di Il destino sotto l’albero sono Paige, inguaribile romantica e sognatrice, e Dylan, uomo estremamente affascinante ma amareggiato. Infatti, mentre Paige viaggia per andare a conoscere la famiglia del suo fidanzato, Dylan ha appena visto naufragare la sua storia d’amore. Nonostante i due non abbiano nulla in comune il destino gioca loro uno scherzo quando si ritrovano, non volendo, al centro di una bufera di neve che li costringe a fermarsi nell’albergo dell’aeroporto di Buffalo. Inizia quindi la loro avventura insieme a un’altra coppia di giovani sposi che cerca di raggiungere il Connecticut e chissà che non possa nascere un sentimento sincero tra i due giovani.

