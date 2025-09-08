Tutto quello che c'è da sapere su Il diavolo veste Prada 2, il sequel del film cult della moda.

Il Diavolo veste Prada, a distanza di anni dal suo arrivo al cinema, resta un film cult per tutti gli amanti della moda. Meryl Streep – nei panni di Miranda Priestley, ispirata Anna Wintour, storica direttrice editoriale di Vogue, Anne Hathaway, hanno scritto una pagina importante del cinema internazionale dando vita ad un film cult che ha ispirato migliaia di donne sia per la realizzazione dei propri sogni professionali che per i look sfoggiati nella pellicola.

Un film che è stato un vero successo e sul quale la Disney ha deciso di puntare annunciando la realizzazione del sequel nei giorni in cui Anna Wintour ha annunciato le dimissioni da direttrice di Vogue. Le prime voci dell’attesissimo sequel erano circolate sin dal 2024 ma solo negli ultimi mesi sono diventati ufficiali con la realizzazione delle prime riprese di quello che sarà il film più atteso del 2026.

Il cast e la trama de Il Diavolo veste Prada 2

Le protagoniste de Il Diavolo veste Prada 2 saranno e Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. La domanda che, però, tutti si fanno è: quale sarà la trama dell’attesissimo sequel di un film amato davvero da tutti? Per il momento non ci sono ancora molte informazioni dal momento che le riprese sono cominciate da poco anche se Anne Hathaway ha già avuto un incidente sul set. Il Diavolo veste Prada si ispira al primo romanzo bestseller di Lauren Weisberger che trae origini dall’esperienza personale dell’autrice come assistente personale di Anna Wintour.

Nel film viene raccontata la storia Andy Sachs interpretata da Anne Hathaway, aspirante giornalista che si lascia ammaliare da quel mondo fino ad emanciparsi per trovare la propria strada personale. Nei due romanzi successivi, le strade tra Andy e Miranda si incrociano e nel sequel del film potrebbe essere affrontata la nuova vita professionale di Andy, ormai a proprio agio nel mondo patinato della moda e la cui strada si incrocia spesso con quella della temutissima Miranda. Le riprese del film hanno come location New York ma non si esclude che possano girare qualche scena anche in Italia in occasione della settimana della moda di Milano.