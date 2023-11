Il Diavolo veste Prada 2 si farà?/ Le parole di Anne Hathaway e chi è Anna Wintour, a cui è ispirato il film

Il Diavolo veste Prada 2 si farà? Ecco cosa ha dichiarato l’attrice Anne Hathaway

In occasione della messa in onda de Il Diavolo veste Prada oggi 8 novembre su Italia 1, molti telespettatori torneranno a chiedersi se la terribile Miranda Priestly tornerà presto in un sequel. Il film, d’altronde, ha avuto un grandissimo successo e ancora oggi sono tantissimi a rivederlo con piacere; ma ci sono davvero speranze per Il Diavolo veste Prada 2?

È stata Anne Hathaway, che nel film interpretava Andy, una giovane che accetta l’incarico di assistente di Miranda Priestly, a fare chiarezza nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa durante il talk show The View. “Non so se ci possa essere un sequel. – ha dichiarato l’attrice – Penso semplicemente che il film fosse ambientato in un’epoca diversa. Ora tutto è diventato digitale e quel film si concentra sul concetto di produrre una cosa fisica ed è davvero, semplicemente, tutto diverso”. E infine: “Il pensiero è allettante, ma non penso accadrà“.

Chi è Anna Wintour, a cui è ispirata la protagonista de Il Diavolo veste Prada Miranda Priestly

Per Anne Hathaway sarebbe dunque bellissimo ritrovarsi sul set con il cast del primo film per continuare la storia, tuttavia ad oggi le possibilità di un sequel sono quasi nulle. Potrebbe invece essere più fattibile un reboot del film, dunque una sua reinterpretazione con nuovi attori. Ricordiamo che il film Il Diavolo veste Prada, e dunque la figura di Miranda Priestly, si ispira a Anna Wintour, storica e iconica direttrice di Vogue nonché tra i simboli più importanti della storia della moda.

