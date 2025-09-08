Il diavolo veste Prada è una delle commedie più amate degli ultimi anni. Protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway che hanno reso il film un cult

Il diavolo veste Prada, film su Canale 5 diretto da David Frankel

La prima serata di Canale 5 di lunedì 8 settembre ha in programmazione, alle 21.35, il cult Il diavolo veste Prada. In attesa dell’uscita del sequel, in lavorazione mentre scriviamo, la rete rende omaggio a questa pellicola uscita nel 2006, con la regia di David Frankel e il cui soggetto è basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Lauren Weisberger, che narra le vicissitudini della personal assistent di Anna Wintour, la direttrice di Vogue America, sotto il falso nome di Miranda Priestly. La sceneggiatura è di Aline McKenna che si è occupata anche della scrittura del futuro sequel.

Le protagoniste del film sono Meryl Streep, nei panni di Miranda Priestly, la cui straordinaria bravura ha reso il suo personaggio memorabile, e Anne Hathaway, in quelli di Andrea “Andy” Sachs, l’aspirante giornalista che incappa nella diabolica direttrice di Runway come assistente e le stravolge la vita. Altri personaggi di rilievo sono interpretati da Emily Blunt e Stanley Tucci, rispettivamente Emily e Nigel, due collaboratori fondamentali di Miranda. Completano il cast Adrian Grenier e Simon Baker.

La trama del film Il diavolo veste Prada: la storia quasi vera dell’assistente di Anna Wintour

La storia de Il diavolo veste Prada ruota attorno ad Andrea Sachs, detta “Andy”, aspirante giornalista fresca di laurea che approda a New York, con il suo fidanzato Nate. Il suo obiettivo è essere assunta da un editore che si occupi di temi importanti, tuttavia per fare esperienza e curriculum, decide di rispondere a un annuncio che prevede il ruolo di seconda assistente della direttrice della rivista di moda Runway.

Presentandosi a Miranda Priestly, Andy non nasconde la sua ignoranza sull’argomento che dovrebbe trattare, considerandolo superficiale e non in linea con le sue competenze. Dapprima Miranda la liquida, tuttavia la ragazza si dimostra determinata e decide di scommettere su di lei.

Il lavoro diventa più complicato del previsto, con continue richieste al limite del possibile e angherie da parte di Miranda, così Andy considera di resistere non più di un anno.

Inaspettatamente però, la ragazza diventa sempre più efficiente e si fa coivolgere dal mondo patinato e glamour in cui è immersa, tanto da iniziare a trascurare i suoi amici e soprattutto il fidanzato Nate. Come se non bastasse, dopo aver terminato una delle solite imprese per Miranda, conosce Christian Thompson con cui c’è da subito una forte attrazione.

Grazie a lui Andy riesce a trovare il manoscritto dell’ultimo capitolo di Harry Potter per le figlie di Miranda e questo aneddoto convince quest’ultima a scegliere lei come accompagnatrice al posto di Emily, la sua prima assistente, per la settimana della moda di Parigi. Mentre Andy lo comunica alla collega, la poveretta sostituita viene investita per strada e ricoverata in ospedale.

A questo punto Andy non può esimersi e prima di partire per la capitale francese rompe con Nate.

A Parigi avrà un flirt con Christian Thompson ed entrerà ancor di più nelle vicende della rivista, con complotti presunti e nuove nomine, fino a quando in lei scatterà qualcosa che le farà comprendere come la sua ambizione le abbia fatto perdere la bussola della sua vita…