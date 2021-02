Il Diavolo veste Prada, la storia vera dal libro su Anna Wintour/ Le reazioni della direttrice di Vogue…

Anna Wintour, la direttrice di Vogue America torna con il film tratto dal libro Il Diavolo Veste Prada

Il Diavolo veste Prada torna protagonista su Canale 5 stasera, 11 febbraio 2021. Il terribile personaggio interpretato da Meryl Streep è in realtà ispirato a una storia vera. L’opera è tratta dal romanzo omonimo di Lauren Weisberger che ha deciso di mettere alcuni particolari legati alla sua vita privata, visto che era stata lei stessa nella redazione di una nota rivista di moda. Ricordiamo che il protagonista del film è una fredda e anche abbastanza crudele direttrice di una rivista di moda, Miranda Priestly interpretata da una grande Meryl Streep. Una storia in cui, purtroppo, sono moltissimi quelli che si rispecchiano costretti giorno dopo giorno a confrontarsi con superiori non proprio dolci ed educati.

Il Diavolo Veste Prada, la storia vera: chi interpreta realmente Meryl Streep?

La Miranda Priestley de Il Diavolo veste Prada è ispirata a una storia vera. Vogue.fr raccontò che l’autrice del romanzo, da cui è tratto il film, Lauren Weisberger aveva raccontato alcune cose legate alla sua vita. Aveva infatti lavorato come assistente, nella redazione americana di Vogue, per Anna Wintour. Secondo Internet Movie Data Base addirittura la Anna Wintour all’uscita del libro vietò a Vogue e alle riviste femminili più importanti di parlare del libro. Sempre secondo il noto portale la Anna Wintour poi aveva avvisato tutti i maggiori stilisti che nel caso di partecipazione alla pellicola non avrebbero più visto niente di loro su Vogue America.



