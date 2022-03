Il diavolo veste Prada/ Su Canale 5 il film con Meryl Streep

Il diavolo veste Prada, film di Canale 5 diretto da David Frankel

Il diavolo veste Prada va in onda oggi, lunedì 29 marzo, su Canale 5. Si tratta di un film che appartiene ai generi commedia, drammatico e sentimentale ed ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2006. Il regista di questo film risulta essere David Frankel mentre la sceneggiatura è stata scritta da Aline Brosch McKenna.

All’interno del cast del film sono presenti attori molto famosi come Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thomas, Simon Baker, Rich Sommer, Daniel Sunjata e Heidi Klum. Le musiche di questo film sono state realizzate da Theodore Shapiro mentre la fotografia è stata curata dal direttore Florian Ballhaus.

Il diavolo veste Prada, la trama del film: l’obiettivo di Andrea

Leggiamo la trama de Il diavolo veste Prada. Andrea Sachs è arrivata a New York dopo aver terminato gli studi e ha un solo obiettivo, quello di cercare un lavoro. Andrea è abbastanza ingenua e non ha molta esperienza con il feroce mondo lavorativo che c’è nella Grande Mela. Tuttavia, il suo sogno è quello di lavorare in una grande rivista. A questo punto, decide di presentarsi al colloquio per uno dei magazine più importanti nel settore della moda e per poter partecipare agli eventi più importanti al mondo in questo campo.

Andrea non ha la minima esperienza in questo settore, lo dimostra dal suo modo di vestire e di parlare. Il colloquio è un disastro e la ragazza sembra andare via, ma poi inaspettatamente viene assunta per alcune sue doti mentali. A questo punto, Andrea inizia a lavorare ma sembra essere umiliata in ogni aspetto.

In particolar modo, Andrea dovrà scontrarsi con la direttrice del magazine, Miranda Priestly una donna sadica e temuta da tutti, tanto da essere considerata il diavolo in abiti eleganti. Ad ogni modo, tra Andrea e Miranda si instaurerà a poco a poco un rapporto di amicizia e l’una sarà d’aiuto per l’altra in diversi momenti.

