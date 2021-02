Il Diavolo veste Prada/ Video, il film su Canale 5 con Meryl Streep

Il Diavolo veste Prada verrà trasmesso oggi, 11 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.20. The Devil Wears Prada è uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita. Amata non solo da una generazione ma da una vasta categoria di persone che comprende gli adolescenti fino ad arrivare ai sessantenni, è una commedia che tocca punti drammatici ed altri irriverenti. Uscito nelle sale statunitensi nel 2006 sotto la regia di David Frankel, Oscar nel 1997 come miglior Cortometraggio per Dear Diary e regista di capolavori come Collateral Beauty e classici da famiglia come Io & Marley, Il Diavolo Veste Prada è un film che si ama vedere più volte.

Interpretato da attori del calibro di Meryl Streep, nel ruolo di Miranda Priestley, vincitrice di tre premi Oscar, Anne Hathaway, nel ruolo della protagonista Andrea, Emily Blunt e Stanley Tucci, vincitore di due Golden Globe per Amabili Resti,

Il Diavolo veste Prada, la trama del film

Il Diavolo veste Prada racconta la storia di Andrea, neolaureata che sogna di fare la giornalista, con una vita semplice fatta di un piccolo monolocale in affitto, un fidanzato affettuoso e amici presenti. Molto lontana dal mondo della moda e da tutte le sue regole, Andrea decide di partecipare ad un colloquio di lavoro per una grande rivista proprio di moda, la Runway, come assistente delle famosa e tirannica direttrice Miranda Priestley. Miranda la liquiderà con uno sguardo per poi ripensarci e cercando di trovare, parole sue, una persona esteticamente inadeguata ma che magari ha un po’ di cervello. Inizieranno per Andrea mesi durissimi in cui si sentirà sempre fuori luogo in un ambiente troppo lontano dal suo, in cui tutti sono perfettamente belli e perfettamente magri, e dove Miranda non farà altro che umiliarla e sgridarla.

Troverà aiuto dal più stretto e fidato collaboratore della direttrice, Nigel, Stanley Tucci, che la esorterà a migliorarsi ed a trarre i massimi vantaggi e le faticose esperienze da un lavoro che molte altre ragazze oserebbero solo sognare. Da qui in poi una serie di colpi di scena che porteranno la protagonista a tradire il fidanzato ed a iniziare ad entrare in quel sistema modaiolo tanto odiato e deriso, fino al momento in cui si renderà conto di essersi persa e di non riconoscere la persona che è diventata.

Video, il trailer del film “Il Diavolo veste Prada”





