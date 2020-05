Il diavolo veste Prada/ Video, su Canale 5 il film con Meryl Streep (oggi, 18 maggio)

Pubblicità

Il diavolo veste Prada va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2006 con la regia di David Frankel e soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Weisberger mentre la sceneggiatura è stata trattata la versione cinematografica da Aline Brosh McKenna. Le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Theodore Shapiro ed altri artisti, i costumi di scena portano la firma di Patricia Field mentre il montaggio è stato realizzato da Mark Livolisi. Nel cast sono presenti diversi attori molto conosciuti a livello internazionale tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Simon Baker, Tracie Thoms e Rich Sommer.

Pubblicità

Il diavolo veste Prada, la trama del film

Ecco la trama di Il diavolo veste Prada. Una giovane ragazza appena laureata è in cerca di una prima occupazione nella splendida città di New York. La sua principale aspirazione è quella di lavorare nel mondo del giornalismo facendo leva sull’indubbio talento di cui dispone. Allora decide di presentarsi presso la sede di una importante rivista di moda per diventare la seconda assistente di una nota direttrice molto temuta da tutti per il suo modo di fare. Nonostante non nasconda di non avere alcuna concezione del mondo della moda viene assunta con il compito di essere una sorta di segretaria tuttofare per la famelica direttrice della rivista di moda tanto amata ed apprezzata in tutto il mondo.

Pubblicità

Una giovane ragazza sa benissimo di dover fare degli enormi sacrifici e si pone quale principale obiettivo quello di riuscire a resistere almeno un anno in questo tipologie di mansione in maniera tale da poter passare successivamente alla redazione di veri e propri articoli magari trattando argomenti maggiormente inerenti alle sue capacità e alle sue passioni. Per soddisfare tutte le richieste della direttrice della rivista, la giovane ragazza si vede costretta ad impegnare praticamente 18-19 ore al giorno senza avere mai tempo libero per le proprie cose e soprattutto per il proprio fidanzato che viene trascurato in maniera molto pericolosa. Con il passare del tempo la ragazza diventa un vero e proprio punto di riferimento per la direttrice la quale vede in lei una sorta di successore.

Purtroppo quando la ragazza si renderà conto di come il mondo della moda sia piuttosto competitivo con diverse persone pronte a far del male per raggiungere i propri obiettivi, si rende conto di come tutto questo non faccia per il proprio animo. Abbandona la direttrice dopo averle dimostrato grande competenza e soprattutto fedeltà fino all’ultimo minuto della loro collaborazione.

Video, il trailer di Il diavolo veste Prada





© RIPRODUZIONE RISERVATA