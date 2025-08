Il diritto di contare racconta la vera storia di Katherine Johnson, la prima matematica afroamericana a partecipare ai programmi della NASA

Il diritto di contare, film su Rai 1 diretto da Theodor Melfi

La prima serata di Rai 1, venerdì 1 agosto 2025, alle ore 21:30, ha in programmazione il film drammatico e biografico del 2016 dal titolo Il diritto di contare. La pellicola racconta la vita di una pioniera della scienza e dell’astrofisica statunitense, Katherine Johnson, una delle prime donne afroamericane ad avere un ruolo di rilievo nella prestigiosa NASA.

Il film è stato diretto da Theodore Melfi, conosciuto per St. Vincent, girato due anni prima. Prodotto dallo stesso Melfi, il soggetto è tratto dal saggio dall’omonimo titolo di Margot Lee Shetterly. La colonna sonora è composta da un trio d’eccezione composto da Hans Zimmer, Pharrel Williams e Benjamin Wallfish, che ha ricevuto una nomination all’Oscar.

La protagonista del film Il diritto di contare è interpretata da Taraji P. Henson, già nota al grande pubblico per Il curioso caso di Benjamin Button, al fianco di Brad Pitt. Con lei ci sono interpreti di rilievo come Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner e Kirsten Dunst. Completano il cast Jim Parsons, Glen Powell, Mahershala Ali e Aldis Hodge.

La trama del film Il diritto di contare: la prima scienziata afroamericana a lavorare per la NASA

Ne Il diritto di contare, siamo nell’anno 1961, dove la matematica afroamericana Katherine Johnson lavora alla West Area Computers del Langley Research Center di Hampton. Con lei ci sono altre due scienziate, Mary Jackson e Dorothy Vaughan, rispettivamente un’asprirante ingegnere e un supervisore non ufficiale. Tutte e tre vengono mandate alle dipendenze del team di Al Harrison alla NASA, perché a seguito della missione nello spazio di Jurij Gagarin, gli americani decidono di accelerare le loro performance con il lancio dell’astronauta John Glenn.

Katherine sperimenterà la difficoltà di lavorare in una squadra di soli uomini bianchi, dove non c’è un bagno in cui possa entrare e viene discriminata in tante altre cose, oltre a non essere valorizzata secondo le sue capacità. Nel frattempo Dorothy apprende che la sua squadra di calcolo verrà presto sostituita dall’ultima invenzione: un computer IBM e così decide di imparare di nascosto il linguaggio di programmazione per poi insegnarlo alle sue ragazze. Mary comincerà invece a seguire le lezioni per laurearsi in ingegneria: servirà la sentenza di un giudice a permetterle di parteciparvi in quanto i corsi sono riservati solo ai bianchi.

Ognuna delle tre contribuirà in modo significativo al lancio di John Glenn, specialmente perché i calcoli del computer IBM si riveleranno in parte inesatti. Katherine, verrà così chiamata per permettere alla navicella dell’astronauta di effettuare un atterraggio in sicurezza e per farlo rinuncerà al suo viaggio di nozze. Nonostante il suo lavoro, la donna non avrebbe potuto partecipare al lancio, ma Harrison, che aveva già deciso di eliminare la differenza tra bianchi e neri nei bagni del centro, le darà un pass per assistere.

L’astronauta farà il suo rientro in modo brillante grazie ai calcoli perfetti di Katherine e così la giovane scienziata parteciperà anche ai progetti Apollo 11 e Apollo 13.