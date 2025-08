Il diritto di contare storia vera: il contributo di tre donne afroamericane, Katherin Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, alle missioni NASA

Il diritto di contare storia vera: il coraggio di tre donne afroamericane nel mondo scientifico

Nel 2016 il film Il diritto di contare ha ottenuto un successo importantissimo, ricevendo tre candidature ai Premi Oscar e due ai Golden Globe. Il film è basato sulla storia vera di Katherine Johnson, matematica, fisica e scienziata afroamericana, che per tutta la vita ha combattuto per i propri diritti, affermando le sue capacità nel mondo della scienza, fino ad arrivare a collaborare con la NASA. Proprio Katherine, infatti, calcolò le traiettorieper il Programma Mercury e la missione Apollo 11 che portò l’uomo sulla Luna. Il diritto di contare, dunque, si basa sulla storia di una donna che ha fatto parte in maniera importante del mondo scientifico, combattendo le ingiustizie e il razzismo ma anche lo scetticismo per il suo essere donna. Nel film, al fianco di Katherine Johnson, ci sono Dorothy Vaughan, matematica e programmatrice, e Mary Jackson, matematica e ingegnera. Anche le due donne, così come la Johnson, erano afroamericane.

Il diritto di contare storia vera: la collaborazione con la NASA

Così come nel film, anche nella vita reale Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson hanno collaborato a lungo con la NASA. La Vaughan, dal 1949, è stata responsabile ad interim della West Area Computers. Anni dopo raccontò: “Ho cambiato quello che potevo, e quello che non potevo l’ho sopportato”. Proprio nel film, infatti, le tre scienziate si battono per affermare i propri diritti e affermarsi nel mondo della scienza: qualcosa che corrisponde alla storia vera delle vicende dietro a Il diritto di contare.

Il film Il diritto di contare racconta il contributo delle donne afroamericane alla “corsa allo spazio” e in particolar modo alle prime missioni della NASA. Nel film tanto cose corrispondono alla verità, come il fatto che i genitori di Johnson si spostarono per farla studiare vista la sua grande intelligenza. Ci sono però anche cose non vere, così come il personaggio di Al Harrison, il capo dei gruppi di matematici sotto il quale lavora Johnson.