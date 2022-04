Il diritto di contare, storia vera/ Katherine Johnson, prima afroamericana alla Nasa

Il diritto di contare, storia vera di Katherine Johnson e delle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson

Il film Il diritto di contare in onda nella prima serata di oggi su Rai1, è tratto da una storia vera. Nel dettaglio, narra le vicende di tre donne, Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica. Le tre protagoniste hanno avuto un ruolo importante in quella che è stata una vera e propria svolta per la civiltà, ovvero l’uomo nello spazio. Secondo la vera storia della pellicola del 2016, le tre furono assunte dalla Nasa dove si stava lavorando per organizzare le prime spedizioni.

Il film Il diritto di contare si basa sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly e racconta nel dettaglio la vera storia della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, la quale collaborò con la Nasa sfidando il razzismo e le discriminazioni di genere. Fu proprio lei, insieme ad altre sue colleghe per troppo tempo dimenticate dalla storia, a tracciare le basi di quello che furono il Programma Mercury e la missione Apollo 11. Nel suo lavoro fu fondamentale la collaborazione di altre due colleghe afroamericane, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.

Le tre pioniere diventate fonte di ispirazione

Le tre protagoniste al centro della vera storia Il diritto di contare lavoravano alla West Area Computers del Langley Research Center di Hampton nel 1961. Dopo che i russi inviarono Jurij Gagarin, il primo uomo nello spazio, gli Stati Uniti decisero di bissare il grande evento storico ma le tre donne, nonostante avessero un curriculum di tutto rispetto, furono messe in un angolo per via del colore della loro pelle. Katherine Johnson, nel dettaglio, fu la prima donna afroamericana ad ottenere l’importante incarico.

Tuttavia, come accadeva realmente in quegli anni e perfettamente raccontato nella pellicola Il diritto di contare, i colleghi erano restii a fidarsi di lei nonostante avesse dimostrato tutto il suo talento nel lavoro. E come Katherine Johnson, anche le amiche e colleghe, Dorothy e Mary si ritrovano nella stessa situazione. Fu dopo un rimprovero ricevuto dalla scienziata ma al quale Katherine decide di non restare in silenzio che le cose cambiano per lei e per le sue amiche: fu proprio la Johnson, secondo la storia vera, a completare i calcoli sulla traiettoria del ritorno dalla spazio di John Glen, superando ogni barriera e diventando fonte di ispirazione per numerose generazioni.

