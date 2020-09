Il diritto di contare/ Su Rai 1 il film con Octavia Spencer (oggi, 9 settembre)

Il diritto di contare va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 9 settembre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui la Fox 2000 Pictures mentre la distribuzione stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La pellicola ha ricevuto tre candidature ai premi Oscar è dettata dal libro omonimo scritto da Margot Lee Shetterly a sua volta incentrato sulla vera storia di una famosa matematica afroamericana. La regia è stata curata da Theodore Melfi con sceneggiatura adattata dallo stesso regista in collaborazione con Allison Schroeder mentre il montaggio è stato seguito da Peter Teschner. Nel cast sono presenti Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monaè, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell e Mahershala Ali.

Il diritto di contare, la trama del film

In Il diritto di contare ci troviamo nell’anno 1961 negli Stati Uniti d’America in un periodo particolarmente difficile non solo per quanto concerne la cosiddetta Guerra Fredda tra lo stato americano e quello sovietico, ma anche e soprattutto per le forti limitazioni presenti sul territorio americano per quanto concerne la gestione della tematica razziale. In questo contesto non è semplice per una giovane e talentuosa matematica di origini afroamericane di nome Katherine. Lei collabora nelle vesti di calcolatrice per la NASA che sta cercando di accelerare i tempi per riuscire ad effettuare la prima missione nello spazio anche perché nel frattempo I Russi hanno lanciato dei satelliti e soprattutto il primo volo spaziale umano con l’astronauta Gagarin. Vivian, che è il supervisore di Katherine, decide di effettuare il suo trasferimento allo Space Test Group prima di occuparsi della questione in maniera diretta ed in particolar modo del volo che dovrebbe prevedere all’interno l’astronauta John Glenn.

Il governo americano sta facendo pressione affinché la NASA effettui questo volo il prima possibile, ma in realtà non sono stati effettuati tutti gli studi necessari per poter assicurare che tutto vada al meglio senza intoppi. La giovane scienziata si ritrova quindi a lavorare in un nuovo ambiente con diverse problematiche e limitazioni soprattutto per quanto concerne l’utilizzo del bagno. Infatti, in quel periodo, era previsto negli Stati in America che i neri avessero un proprio bagno e all’interno della base il primo bagno disponibile era distante oltre un chilometro. Inoltre, la donna deve gestire la sua professione ed anche le sue esigenze legate al suo status di vedova con tre figli a carico. Durante questa esperienza, la giovane americana dovrà combattere per i suoi diritti e quindi riuscire ad eliminare quelle limitazioni legate all’utilizzo del bagno, nonché trovare l’anima gemella con cui continuare ad essere felice. Inoltre, si farà apprezzare per alcune straordinarie intuizioni matematiche che le permetteranno di diventare un importante tassello per tutte le missioni spaziali eseguite dagli Stati Uniti d’America e quindi dare un contributo importantissimo per consentire all’uomo di mettere piede sulla luna.



