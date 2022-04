Il diritto di contare/ Su Rai 1 il film con Octavia Spencer

Il diritto di contare, film di Rai 1 diretto da Theodore Melfi

Il diritto di contare va in onda oggi, 6 aprile, su Rai 1 dalleore 21,25. Il film tratto dal racconto omonimo di Margot Lee Shetterly è diretto da Theodore Melfi. Questa cura anche la sceneggiatura insieme a Allison Schroeder. Nel cast figurano: Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monàe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jom Parsons.

Le musiche sono firmate tra l’altro da Pharrell e Hans Zimmer. La fotografia invece è curata da Mandy Walker e il montaggio da Peter Teschner. Straordinaria è anche la scenografia che è stata curata da Stephanie Carroll. Il film ha vinto tre candidature al Premio Oscar e due ai Golden Globe.

Il diritto di contare, la trama del film: il traguardo della Nasa

La narrazione de Il diritto di contare si svolge nel 1961, quando, in seguito al successo ottenuto dalla Russia per il primo volo nello spazio, anche la Nasa vorrebbe raggiungere lo stesso importante traguardo. Il periodo è quello della Guerra Fredda e negli Stati Uniti vigono il patriarcato e la segregazione razziale. In questo clima molto ostile hanno risalto le figure di tre donne afroamericane di colore laureate in matematica Katherine, Dorothy e Mary. Le tre amiche lavorano come calcolatrici per la NASA, affrontando ogni giorno tutte le difficoltà derivanti dal colore della loro pelle e dall’insofferenza del genere maschile verso la richiesta dei diritti femminili.

Grazie alle doti di geometria analitica, Katherine viene trasferita nello Space Task group, un’unità speciale che si occupa di seguire il viaggio spaziale dell’astronauta Glenn sotto le direttive del direttore Harrison. Dorothy, invece affronta ogni giorno il supervisore Mitchell che dubita delle sue capacità per motivi legati al razzismo. Mary, invece cercherà di affermarsi come ingegnere chiedendo di poter frequentare un corso frequentato solo da bianchi. Le tre donne riusciranno, nonostante i pregiudizi, a prevalere e ad avere i successo meritato. La missione spaziale ottiene il successo sperato e Katherine continuerà a lavorare per la NASA grazie alla sua abilità.

Il video del trailer "Il diritto di contare"













