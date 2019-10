Il diritto di contare/ Su Rai 1 il film su Katherine Johnson (oggi, 9 ottobre)

Questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda il film Il diritto di contare, film drammatico del 2016 prodotto negli Stati Uniti per la regia di Theodore Melfi e distribuito dalla 20th Century Fox. La pellicola racconta una storia di emancipazione tutta al femminile, così come è al femminile tutto il cast principale. La protagonista è Taraji P. Henson, che interpreta la parte della scienziata afroamericana Katherine Johnson. La affiancano Octavia Spencer nel ruolo di Dorothy Vaughan e Janelle Monae in quello di Mary Jackson. Completano la rosa di attori due grandi nomi del cinema americano: Kevin Costner che presta il volto ad Al Harrison e la bionda Kirsten Dunst nella parte di Vivian Mitchell.

Il diritto di contare, la trama del film

Il diritto di contare racconta la storia vera di Katherine Johnson, scienziata di colore che nel 1961 decide di sfidare razzismo, pregiudizi e sessismo per poter continuare a svolgere il proprio lavoro. Katherine ha due colleghe, Mary Jackson e Dorothy Vaughan, con cui condivide il percorso professionale. Mary aspira a diventare ingegnere, mentre Doroty, seppur in maniera ufficiosa, svolge un ruolo di supervisore. Le tre donne lavorano per la Nasa presso il Langley Research Center di Hampton nel periodo in cui sta accelerando la corsa per conquistare lo spazio e si vuole concretizzare al più presto il lancio in orbita dell’astronauta John Glenn. Vivian Mitchel, il supervisore di Katherine decide di trasferire la Johnson allo Space Task Group, il team che assiste la squadra di Al Harrison, mettendo a frutto le sue competenze analitiche e matematiche. Katherine diventa così la prima afroamericana a lavorare in un team di primo livello. Ma il suo percorso è tutto in salita: anche lavorando con dedizione, impegno ed ottimi risultati Katherine deve subire atti di razzismo e discriminazioni solo per il fatto di essere nata con la pelle scura. Tenacia, forza di volontà ed intelligenza riusciranno ad averla vinta sul pregiudizio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA