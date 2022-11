Il diritto di opporsi/ Su Canale 5 il film con Jamie Foxx e Brie Larson

Il diritto di opporsi, film di Canale 5 diretto da Destin Daniel Cretton

Il diritto di opporsi va in onda oggi, martedì 8 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 da Gil Netter e Asher Goldstein, diretto da Destin Daniel Cretton.

Da sottolineare il contributo offerto da attori come Jamie Foxx, Brie Larson e Rob Morgan, con la partecipazione straordinaria di Michael B. Jordan. Il film Il diritto di opporsi è stato particolarmente apprezzato sia dalla critica che dagli spettatori, come dimostrato dagli incassi convincenti registrati sia negli Stati Uniti che in giro per il mondo.

In particolare, solo in Italia il film Il diritto di opporsi ha ottenuto oltre 1 milioni di euro, per un incasso totale di oltre 50 milioni di dollari. A conferma dell’ottima accoglienza è da segnalare la candidatura nella categoria di miglior attore non protagonista agli Screen Actors Guild Award del 2020.

Il diritto di opporsi, la trama del film

Al centro delle vicende de Il diritto di opporsi ritroviamo un giovane di nome Bryan Stevenson, da poco riuscito a laurearsi presso la prestigiosa università di Harvard. Dopo il raggiungimento di un obiettivo così ambito aveva un’ampia scelta in merito agli sbocchi lavorativi, con la possibilità di poter optare per ciò che più ritenesse consono. Nonostante l’ambizione e le diverse collaborazioni proposte, sceglie qualcosa che ritiene più stimolante seppur non redditizio come altri lavori rifiutati. Nello specifico, decide di trasferirsi in Alabama per rappresentare tutti coloro che hanno avuto problemi giudiziari senza avere alcuna colpa comprovata. La sua prima prova prevede l’analisi di un caso particolarmente intricato; doveva infatti trovare il modo di scagionare un uomo di nome Walter McMillan che diversi anni prima era stato condannato per l’omicidio di una giovane donna.

Alla base della sanzione vi era però un’unica testimonianza, questione che lasciava diversi spiragli per poter lavorare sulla sua innocenza. Inoltre, pare che la corte nel momento della sentenza avesse totalmente ignorato l’alibi di ferro del ragazzo; Walter infatti nel momento del delitto era alle prese coi festeggiamenti in compagnia di tutta la sua famiglia. Ma nonostante le testimonianze di oltre una dozzina di persone era arrivato comunque l’esito negativo. Altrettanto controverso è il caso di Herb Richardson, accusato di aver ucciso un bambino a causa dell’esplosione di una bomba. Nonostante fosse numerosi i motivi per i quali dubitare della sua colpevolezza, il giovane avvocato difensore non riesce ad evitare l’esecuzione sulla sedia elettrica. Frustrato dall’esito negativo, Stevenson cerca in tutti i modi di convincere la corte a riaprire le indagini convinto di poter riuscire a dimostrare l’innocenza dell’uomo anche ora che non era più in vita.

