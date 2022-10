IL DISCORSO PERFETTO/ La commedia irriverente di Tirard fa centro

Un film piccolo, leggero ma non banale, a cui è difficile non voler bene. Dopo il passaggio nelle sale italiane con l’etichetta Cannes 2020 – e l’anteprima alla Festa del cinema di Roma – Il discorso perfetto di Laurent Tirard è finalmente disponibile in DVD ed. Mustang/I Wonder.

SINOSSI – Adrien era un uomo felice, un po’ cinico e burbero forse, ma felice. Finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa”. Dopo settimane di snervante silenzio non riesce a trattenersi e le manda un messaggio, ma la trepida attesa di una replica, che forse potrebbe rimettere in ordine la sua vita, coincide con un evento tremendo: un’interminabile e noiosa cena in famiglia in cui gli viene chiesto di fare un discorso al matrimonio della sorella. E se fosse proprio questo discorso a indirizzare il corso degli eventi futuri, permettendogli di rimettersi in gioco? Intanto, il telefono tace.

Jumanji The next level/ Streaming del film su Rai 2 con Dwayne Johnson

Una piccola produzione a differenza di Asterix e Obelix: al servizio di sua maestà, ma Tirard fa centro anche con Il discorso perfetto. Tratto dal romanzo “Le discours” di Fabrice Caro, il film porta in scena la narrazione caotica del libro ma qui troviamo anche un grandissimo lavoro sui personaggi, sia primari che secondari. Un’opera che parla di cuori infranti e di relazioni familiari, in altre parole è un lungometraggio sul nostro rapporto con gli altri.

DANTE/ Il viaggio (riuscito) di Boccaccio e Pupi Avati nella "memoria" di Dante

Il discorso perfetto è un misto di poesia, umorismo e pazzia. Sono tante le emozioni in gioco: dall’ironia alla rabbia, passando per la gioia e la rassegnazione, fino alla tenerezza e alla disperazione. Tutte incarnate, spesso, dal protagonista, interpretato da uno straordinario Benjamin Lavernhe. Un film da non perdere.

Il discorso perfetto è disponibile in DVD ed. Mustang/I Wonder

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

MAIGRET/ Il film "essenziale" come la scrittura di Simenon

© RIPRODUZIONE RISERVATA